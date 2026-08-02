Hay que acabar con la impunidad de los piratas

Resulta difícil de comprender la facilidad con la que determinados personajes desafían durante años las leyes, las instituciones, las fuerzas de seguridad y las normas más elementales de convivencia en Ibiza. Son viejos conocidos de la opinión pública, protagonistas recurrentes de actuaciones presuntamente ilegales que les proporcionan importantes beneficios económicos. Y parecen desenvolverse con la certeza de que las consecuencias, si es que llegan, lo harán tarde y serán asumibles, hasta el punto de que les compensa seguir burlando la legalidad.

Los procedimientos administrativos, largos y garantistas, se convierten con demasiada frecuencia en aliados de quienes viven de la ilegalidad. Recursos, maniobras procesales y toda clase de argucias permiten encadenar dilaciones mientras el negocio continúa, los beneficios se acumulan y los afectados se ven indefensos. Cuando a este desafío a la legalidad se añaden las amenazas y la intimidación, la pasividad o la lentitud de las administraciones dejan de ser únicamente un problema de eficacia: se convierten en una peligrosa forma de impunidad.

Uno de los ejemplos más evidentes es Evaristo Soler, conocido como el ‘pirata de Porroig’. Desde hace años coloca muertos —estructuras de fondeo depositadas en el fondo marino— y los usa para alquilar amarres ilegales a embarcaciones. También ha sido denunciado en varias ocasiones por intimidar de forma violenta a quienes cuestionan su actividad. Incluso se le acusa de haber causado daños a barcos cuyos propietarios se negaron a pagarle. Soler tiene causas judiciales pendientes por las actividades que desarrollaba en Porroig y ya ha sido condenado por amenazas.

Lejos de haber cesado en estas prácticas, lleva al menos dos años actuando en la bahía de Talamanca (y antes en es Viver), como ha podido constatar Diario de Ibiza. La Asociación de Amarristas lo ha denunciado ahora ante la Guardia Civil y le atribuye la instalación continuada y la explotación económica de fondeos ilegales, amenazas e intimidaciones a usuarios, presencia de embarcaciones en zonas de baño, apropiación de estructuras de fondeo ajenas y daños a las praderas de posidonia, un hábitat protegido y esencial para el ecosistema marino de las Pitiusas.

La asociación describe un clima de «coacción e intimidación» que disuade a muchos afectados de presentar denuncias por miedo a posibles represalias. Además, calcula que este negocio ilícito podría reportarle unos 15.000 euros mensuales. La Policía Local constató la semana pasada la existencia de estas actividades ilegales, y el Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que trasladará los hechos a la Fiscalía.

La situación es intolerable. No puede aceptarse que una persona explote durante años un negocio ilegal, se burle abiertamente de las normas con descarada reincidencia y recurra a la coacción para garantizar sus ingresos. Es un desafío inaceptable a la legalidad y a las autoridades. Tampoco es admisible que quienes cumplen la ley tengan miedo mientras quien la vulnera actúa con total libertad. Esa inversión de papeles erosiona la autoridad de las instituciones y transmite a la sociedad el peor de los mensajes: que incumplir las normas, intimidar a los afectados y alargar los procedimientos puede resultar rentable.

Las administraciones disponen de instrumentos para actuar y deben utilizarlos de manera coordinada, rápida y contundente. Es imprescindible retirar los fondeos ilegales, impedir que continúe su explotación económica, proteger a quienes denuncian y exigir responsabilidades. Este negocio no solo vulnera la legalidad, sino que representa un riesgo para la seguridad de los bañistas, los navegantes, los usuarios de la bahía y las praderas de posidonia protegidas del fondo marino.

El caso de Talamanca no es, por desgracia, el único ejemplo de cómo la reiteración de ilegalidades puede acabar generando una sensación de impunidad. Otra persona tristemente conocida por su prolongado historial de infracciones urbanísticas y de otra naturaleza es la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita Marsan, quien llegó a ingresar en prisión por defraudar más de 860.000 euros a Hacienda y ha sido juzgada por contratar a trabajadores sin papeles. Sus propiedades Casa Lola y Casa Paola, afectadas por graves infracciones urbanísticas y con algunas construcciones ya demolidas, se han convertido, según denuncian los vecinos, en focos de marginalidad, infravivienda y delincuencia. En ellas se han registrado episodios relacionados con la venta de drogas, la violencia y la celebración de fiestas multitudinarias. Los residentes de la zona aseguran estar «aterrorizados».

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, considera que la propia empresaria ha favorecido esta situación al alentar la okupación de los inmuebles después de que las ilegalidades urbanísticas le impidieran continuar obteniendo beneficios de las villas mediante su explotación turística. Sea cual sea la estrategia utilizada, las consecuencias las soportan una vez más los vecinos, obligados a convivir con el miedo, los conflictos y la degradación de su entorno.

Ambos casos muestran un mismo problema de fondo: la existencia de personas sin escrúpulos que convierten el incumplimiento de la ley en un modelo de negocio y que, además, se sirven del temor, la presión o el deterioro deliberado de la convivencia para proteger sus intereses. No basta con abrir expedientes o anunciar futuras actuaciones. Las medidas deben traducirse en resultados concretos antes de que la lentitud institucional permita consolidar nuevas ilegalidades.

Los ayuntamientos, las policías locales, la Guardia Civil, la Fiscalía y el resto de administraciones competentes deben actuar de forma coordinada e implacable contra quienes se aprovechan de la lentitud administrativa y judicial para perpetuar sus actividades. También deben garantizar la protección de los denunciantes, porque ninguna sociedad puede exigir a sus ciudadanos que colaboren con la justicia si después los deja expuestos a amenazas y represalias.

La legalidad pierde todo su valor cuando quienes la respetan se sienten abandonados y quienes la desafían obtienen beneficios. Acabar con la impunidad de estos piratas no consiste únicamente en sancionarlos. Exige impedir que sigan haciendo negocio, obligarles a reparar los daños ocasionados, sancionar administrativa y/o penalmente sus abusos y demostrar que en Ibiza las amenazas, las ilegalidades reiteradas y el desprecio a las normas tienen consecuencias reales.