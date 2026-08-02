Con una gesticulación exagerada y exacerbada, la Guardia Civil detuvo hace unos días a dos chicas mallorquinas por una acción que habían llevado a cabo en su pueblo, Santa Maria del Camí. Habían hecho pintadas en contra de la masificación turística y causado pequeños desperfectos en las oficinas de unas inmobiliarias. De acuerdo: estas cosas no deben hacerse porque atentan contra la propiedad privada y es muy probable que merezcan una sanción administrativa. El problema (y no es menor) es que la Guardia Civil escribió en el atestado que más allá de los daños materiales existían indicios de que las chicas pertenecían a un grupo criminal. Así pues, un trámite judicial se convirtió en una grandilocuente escenificación policial, con la detención de aquellas peligrosas terroristas, que llegaron esposadas al juzgado. El juez rechazó de pleno, y por sentido común, la acusación e inició diligencias previas por un posible delito menor. Entre otros detalles escalofriantes del atestado, resulta que una de las chicas tenía, en el balcón de su casa, una pancarta que decía «SOS Residentes. Stop Overtourism», lo que la convertía, de facto, en parte del entramado extremista, «sin duda alguna». El abogado de las detenidas, Josep de Luis, ha dicho que «trataron la pancarta como si fuera una bomba».

Todo esto ocurrió poco antes de la masiva manifestación del pasado domingo contra la turistificación de la isla, convocada por el movimiento Menys turismo, Més vida. Miles de mallorquines pasaron a ser, a ojos de las fuerzas de seguridad, sospechosos o cómplices del delito de querer preservar el propio hogar, la cultura propia, el derecho a vivir plena y dignamente en casa. “Farem un tro”, decía una de las pancartas, que significa estallar, irrumpir en “demostraciones de rabia”. Y en otra se podía leer “En bastar, basta”, que es una expresión muy genuina que nos indica que ya vale, que hasta aquí podíamos llegar. Es lo que ocurre cuando se traspasa la frontera de la paciencia. Que no se confunda el traductor automático de la Guardia Civil. “Fer un tro” es un “Estamos hasta el moño”.