Iniciamos el mes de agosto con las fiestas en honor a nuestra patrona, Santa Maria, festes de la Terra, que culminarán con la fiesta de Sant Ciriac. En pleno triduo preparatorio, que se está llevando a cabo en la parroquia de Santa Cruz, predicado por D. Gerard Villalonga, obispo de Menorca, y que culmina hoy con la subida de la imagen de la Virgen de las Nieves hasta la S. I. Catedral, el Evangelio nos recuerda las palabras de Jesús en uno de sus primeros milagros: “dadles vosotros de comer” (Mt 14,13ss).

Jesús, después de predicar, ve a la muchedumbre hambrienta, siente compasión por ellos y les pide a los apóstoles que les den de comer. Tenían poco para ellos y compartirlo con tantos era ridículo, pero Jesús llevó a cabo el milagro, partir y repartir. Dos mil años después del milagro se nos pide que continuemos realizando de nuevo el milagro, partir y repartir. Mientras unos pocos quieran continuar acumulando, otros morirán de hambre. Mientras unos pocos no aprendan a compartir, muchos continuarán arriesgando sus vidas para poder acceder a esos bienes, incluso jugándose la vida. Estos días en Ceuta, casi a diario en nuestras costas, llegando a ser Formentera una de las entradas principales de inmigrantes a nuestro país. Dejar de ver a los inmigrantes como un problema es parte de la solución. Dejar de criminalizar a los que son víctimas de sistemas que provocan más marginación es parte de la solución. Dejar de favorecer que unos pocos puedan disfrutar de los bienes de la creación que han sido creados para el disfrute de todos es parte de la solución. Enseñar que solo partiendo y repartiendo se pueden solucionar muchos problemas es parte de la solución. Es el gran milagro, que arranca de la compasión del otro y no de verle como objeto de comercio. Celebrando a nuestra patrona, Santa Maria, le pedimos que nos ayude a que de nuevo se produzca el milagro. Ella, que en las bodas de Canaán intervino para que se produjera el primer milagro de convertir el agua en vino, continúe interviniendo para que se vuelva a llevar a cabo el milagro. Felices fiestas de la Terra, de una tierra que siempre se ha caracterizado por ser de acogida y de compasión hacia todos los que a ella han llegado.