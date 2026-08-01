Ibiza, una isla de piratas

El orgullo ibicenco recuerda siempre a sus valientes y temerarios corsarios, que atacaban naves enemigas en las costas pitiusas con permiso oficial del gobierno de turno. Era como hacer el gamberro pero con la anuencia del que controla el cotarro, qué maravilla. Estos marineros tienen hasta un monumento, erigido en los Andenes del puerto, el obelisco. La idea la tuvo el sacerdote y escritor Isidor Macabich en el centenario de uno de los hechos más significativos de estos fenómenos: la captura del corsario inglés ‘Felicity’. Toda la historia, cómo no, está en la hemeroteca de Diario de Ibiza, que ahora recoge otros episodios menos gloriosos y esta vez de piratas.

Los tenemos al volante, alquilando casas sin licencia o navegando, pero sin los permisos ni las licencias de la autoridad competente. La mayor parte son personajillos anónimos que intentan ganarse la vida fuera de los límites de la ley, siempre pendientes del siguiente control. Provocan titulares y cierta condescendencia; hay que sacar pasta suficiente durante apenas seis meses de esta teta inagotable en que se ha convertido Ibiza. Otros provocan estupor y tienen ganado el derecho a un monumento propio, pero esta vez a la deshonestidad, como canta la gran Rosalía en su tema ‘La perla’. Uno es el pirata de Porroig, temerario también como los corsarios pero sin el menor respeto por la legalidad. Lleva años acumulando actividades delictivas que protege tras una actitud violenta que ya le ha valido, por el momento, una condena por amenazas. Ahora intenta replicar en Talamanca las burradas que cometió, y no descarto que siga cometiendo, en Porroig, donde alquilaba fondeos ilegales que además arrasaban la posidonia.

La otra pirata, que por méritos propios se merece una entrada bien amplia en la enciclopedia de los despropósitos, es la empresaria conocida como Paquita ‘Marsan’. En su caso, el reto es encontrar en su historial profesional (no la conozco personalmente; seguro que es una gran mujer) un episodio en el que haya cumplido la ley.

Los dos tienen en común un absoluto desprecio por la autoridad y el bien común. Y a su favor, la exasperante lentitud de la Justicia.