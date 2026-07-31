Opinión | Ulisses a la Xanga
Un nou aeroport per a Eivissa i Formentera
La setmana passada el senyor Andreu Coll va publicar un article important. Algú, per primera vegada, ataca el problema bàsic de la societat eivissenca, que no és altre que comptar amb un aeroport a l’alçada de les necessitats de l’Eivissa del s. XXI. L’article identifica correctament el coll d’ampolla i proposa una solució. El resum és que no podem seguir confiant en ampliacions i pedaços de les instal·lacions actuals: necessitam un aeroport nou. Ara bé —i em sap greu discrepar d’una persona constructiva com ell— la solució que proposa, fer un aeroport nou al Pla de Corona, és una proposta interessant, però es queda curta. Dit en altres paraules, el senyor Coll és constructiu, però en aquests temes sobretot s’ha de ser constructor. La història de les últimes set o vuit dècades a Eivissa ens ensenya que són els constructors i no els constructius els que guanyen i manen.
Per això, dedicaré la resta de l’article a defensar de manera resumida que la millor opció és fer un nou aeroport enmig des Freus, entre Eivissa i Formentera, aprofitant les illes i illots —en Caragoler, sa Barqueta, les illes Negres (grossa i petita), es Penjats, l’illa des Porcs, s’Espalmador, Casteví i s’Alga, deixant, almenys per ara, s’Espardell en reserva per a futures ampliacions— i les possibilitats que dona l’enginyeria per fer pistes sobre el mar. La humanitat ha avançat en bona mesura guanyant terra al mar i unes illes són, per definició, poca terra i molta aigua. Anem als arguments, resumits:
1. Un argument d’igualtat:
En teoria tots els espanyols som iguals però, a la pràctica, Formentera és l’única illa que no té aeroport. Aquesta instal·lació seria genuïnament biinsular. És una reparació històrica que els formenterers mereixen.
2. Un argument de prestigi internacional:
Fer un gran aeroport intercontinental i sobre el mar seria una fita històrica. No hi ha cap aeroport espanyol en terra guanyada al mar i amb pistes sobre l’aigua. Si miram al món, sobretot a Àsia, n’està ple.
3. Un argument de salut pública:
La reducció de la petjada acústica sobre Vila, la Platja d’en Bossa, Sant Jordi i Sant Francesc. La zona més poblada i amb més activitat econòmica d'Eivissa deixaria de patir el pas dels avions sobre els seus terrats, amb grans guanys de son, salut i qualitat de vida de la població i dels visitants.
4. Un argument d’intermodalitat:
Els transports del segle XXI o són intermodals o no són. Connexions, connexions, connexions. La intermodalitat vol dir dotar l’aeroport de les connexions marítimes, i terrestres, mitjançant túnels submarins i ponts amb tot Eivissa i Formentera. Divendres passat vaig arribar a Eivissa passada mitjanit i la cua de gent esperant uns taxis que no hi eren devia arribar as Jondal. No pot ser que Eivissa tracti així, deixant-los tirats a la vorera de l’aeroport, els nostres visitants. A més de taxis i autobusos, des del nou aeroport hi hauria una xarxa de ferris ultraràpids que permetrien connectar amb els principals nuclis.
5. Un argument ambiental:
Entre Eivissa i Formentera hi ha actius ambientals clau que estan molt amenaçats ara mateix per sobreús, com la posidònia, el peix, l’aigua clara, les dunes, etc. Quina millor protecció que un aeroport, que és un espai molt controlat i molt segur, per evitar la pesca, i els iots fent malbé la posidònia, el peix i l’aigua clara?
6. Un argument de posicionament estratègic:
Una de les notícies tristes de la setmana és que AENA ha desmentit que pensi posar una discoteca a l’Aeroport d'Eivissa . El nou aeroport des Penjats hauria d’incloure una discoteca submarina, la més gran del món, que es podria dir “es Penjats Dutty Free Dancing”.
7. Bonus track:
I l’aeroport actual? Aquí hi ha la segona part de l’operació, que donaria per a un altre article. Aprofitar l’espai que deixaria l’aeroport des Codolar per fer-hi habitatges, un dels principals dèficits d'Eivissa. Un càlcul ràpid dona que en el recinte aeroportuari actual s’hi podrien fer uns 500 blocs de pisos, el doble de grans que els apartaments Don Pepe. 500 blocs de 10 alçades, amb 100 pisos per bloc i quatre persones per pis, donaria per encabir-hi unes 200.000 persones. Abans que surti algun espavilat a dir que 200.000 persones més són molta gent, assenyalar que Malta és una illa amb poc més de la meitat d’extensió d'Eivissa, però amb prop de quatre vegades més habitants.
Mon pare, Déu l’hagi perdonat, va ser un dels primers treballadors de l’Aeroport d'Eivissa , al qual es va incorporar en acabar el servei militar a Aviació, els anys 50 del segle passat i s’hi va jubilar aviat farà 30 anys. Una de les seues primeres feines va ser acompanyar els topògrafs que anaven a amidar les finques que s’havien d’expropiar. M’emociona pensar que, amb la meua proposta, 70 anys després no caldria expropiar ningú ni fer fora ningú de ca seua, perquè la mar és de tots i entre tots, tots units, ho podem fer tot i som imparables. Per terra, mar i aire.
Joan Ribas Tur és economista, professor d’ESCI-UPF @joanribastur
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