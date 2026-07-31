De una memoria que uno no querría tener

Leo en estos papeles que el papa León XIV ha aprobado la beatificación de 20 sacerdotes asesinados en 1936 en Ibiza por milicianos republicanos en la incivilizada Guerra Civil. Es un reconocimiento que llega tarde, pero que no puede dejar de alegrarnos. Sin embargo, si como tengo entendido en aquella masacre del Castillo murieron unas cien personas, cabe preguntarse por qué sólo son sacerdotes los que tienen este bendito reconocimiento. Se puede alegar que, siendo sacerdotes los que promueven la beatificación, es lógico que hayan tenido más facilidades para conocer y documentar con argumentos testimoniales la vida y milagros de los 20 prelados, pero da la impresión que ha sido -y eso no le quita mérito a la postulación- barrer para casa. De las 80 personas restantes no se dice nada. Y no parece del todo justo. Pienso que si las familias de los beatificados se alegran, no pienso que se alegren tanto los allegados de los también asesinados y que se quedan en un incomprensible olvido.

Por otra parte, estos hechos de guerra son criminales por ambos bandos. También los llamados nacionales masacraron a personas de izquierdas sin delitos de sangre, simplemente por serlo, por sus ideas. Y todos sabemos que en la posguerra se las hicieron pasar putas a los vencidos. En nuestro caso, basta recordar el campo de concentración de ‘es Campament’, en Formentera. Sin olvidar los bombardeos de los italianos sobre la isla. En fin, la guerra es barbarie en estado puro. Por ambos bandos. Soy agnóstico y lo de las beatificaciones me parece bien como acto de memoria y reconocimiento, pero para mí tengo que mejor es no remover las cenizas si no se hace de manera justa para todos, para unos y otros. En otro caso, mejor es un respetuoso silencio. En este sentido, me parece penosa la relación sólo de ‘nacionales’ masacrados en el Castillo el 13 de septiembre de 1936 que tenemos en la catedral. Se tuvo el decoro de relacionarlos alfabéticamente, pero no es eso. ¿Dónde están las personas del otro bando que también murieron inocentes? La historia la siguen escribiendo los vencedores. Y no es eso. Conviene ser cuidadoso en esto tan manoseado y mal traído de la memoria.