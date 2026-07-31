Opinión
Llamas y bulos
Basta un móvil y una mente vil para soltar la maledicencia. Las redes premian el contenido más impactante, el más original…
Llega el dolor. Y, entre las llamas, las cenizas y el humo, llegan los bulos. También brotaron del barro de la dana o de la lava del volcán de La Palma. Cada nueva tragedia despierta nuevas mentiras. Cada momento de incertidumbre siembra nuevas semillas de desconfianza. Oscuridad sobre oscuridad. Desconfianza, rencor y más miedo sobre el miedo. El fenómeno no es nuevo, pero las redes lo han acentuado de un modo extraordinario. La velocidad, la propagación y la ‘democratización’ del bulo son desmesuradas. Basta un móvil y una mente vil para soltar la maledicencia. Las redes premian el contenido más impactante, el más original… el más alejado de la compleja y áspera realidad. El bulo, la desinformación, las conspiranoias galopan gracias a los crédulos, los cansados, los indignados, los compasivos sin raciocinio y los sectarios (y Miguel Bosé). La razón baja la guardia ante el temor, la rabia y la indignación. A su vez, el temor, la rabia y la indignación se convierten en correa de transmisión de las falsedades.
Cada bulo es un parásito que trata de colarse en nuestra mente transformándonos. En el momento en que se instala la duda, ya nada es lo mismo. La desconfianza no hace más que crecer. Recelo hacia las instituciones, hacia los políticos, hacia los partidos, hacia los vecinos, hacia los migrantes, hacia la propia democracia… Entonces llega aquello de que ‘solo el pueblo salva al pueblo’, la expresión que pretende ensalzar la solidaridad, pero que ese ‘solo’ carga de falsedad, peligro y antipolítica. ¿Quién es el pueblo? ¿Cómo y quién organiza al pueblo? ¿El pueblo salva a todo el pueblo o la cosa va por barrios? ¿Despojamos de responsabilidad a los poderes públicos? ¿Dinamitamos el orden social?
Llega el dolor. En las redes, los bulos se cubren de cenizas o barro. Pero, en la vida real, los vecinos se ayudan, los bomberos, voluntarios y otros técnicos trabajan más allá de sus fuerzas y la mayoría contenemos el aliento. Terrible y reconfortante realidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
- Siguen las andanzas del pirata de Porroig: el Ayuntamiento de Ibiza le denuncia ante la Fiscalía
- Nueva ola de calor en Ibiza: estos serán los días y las zonas más castigadas
- Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza
- Capturan una culebra de herradura enorme en una trampa de un puerto deportivo de Ibiza
- Ibiza intenta salvar la histórica chimenea de Ladrilleras Ibicencas, uno de los últimos símbolos industriales del siglo XX en la isla
- Eclipse solar en Ibiza: dónde conseguir gratis las gafas homologadas para verlo de forma segura
- Tres pequeños incendios de Ibiza entran en la declaración estatal de zonas afectadas por emergencias