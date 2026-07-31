Leyes de cumplimiento voluntario

Por desgracia tuve que ir de compras a Ibiza hace un par de semanas a mediodía (las dos primeras palabras de esta frase y las dos últimas tienen que ir unidas para que se entiendan).

Arrastrándome por las calles comerciales del centro, descubrí la existencia de una serie de microclimas que te llevaban del desierto del Gobi al Tirol en cuestión de un par de pasos. El misterio era fácil de desentrañar: las puertas de varias de las tiendas de la zona estaban abiertas de par en par y por ahí se escapaba su potente aire acondicionado.

Primero agradecí la momentánea bajada de temperatura, pero luego me acordé de que, desde 2022, existe una ley nacional que obliga a mantener esas puertas cerradas para evitar el desperdicio de energía.

Con esa idea ronroneando en la cabeza, paré a comer en un bar cualquiera. Disfrutando de mi botellita de agua a dos euros, me vino a la memoria otra ley, también de 2022, que obliga a los establecimientos de hostelería y restauración a ofrecer siempre la posibilidad de consumir gratuitamente agua no envasada.

Una rápida consulta por internet me recordó otras normas aprobadas pero cuya aplicación se refuerza poco o nada: la recogida separada de residuos orgánicos, obligatoria para las administraciones desde finales de 2023, y la reciente Ley contra el desperdicio alimentario, que exige a las empresas prevenir pérdidas y priorizar la donación o reutilización de excedentes.

Seguro que hay muchos más ejemplos de normas nacionales, autonómicas o locales que se obvian por la cara a pesar de haber sido aprobadas después de un largo y costoso proceso que precisa de anteproyectos, consultas, informes, alegaciones, negociaciones, enmiendas, debates parlamentarios y votaciones. Su aprobación suele presentarse como la culminación de esos trabajos y se celebra con titulares y comparecencias porque se supone que llega n para corregir un problema.

Pero una nueva norma necesita desarrollo, recursos, responsables e inspecciones, sobre todo para evitar que cumplir la ley sea una desventaja para quienes sí invierten, se adaptan y respetan las reglas.