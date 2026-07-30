Morir de éxito

El empobrecimiento de los ciudadanos de las Islas Baleares ya no es una percepción, sino una realidad avalada por los datos. Durante las dos últimas décadas, el archipiélago ha experimentado un deterioro constante tanto de su PIB per cápita como de la renta disponible de sus habitantes en comparación con la media española y con las comunidades autónomas más prósperas del país.

En el año 2000, Baleares ocupaba la tercera posición de España en PIB per cápita. Hoy, sin embargo, se sitúa por debajo de la media nacional y mantiene una distancia cercana a los cuarenta puntos respecto a la Comunidad de Madrid. Una caída en picado que refleja, como mínimo, un fracaso político e institucional.

Resulta frustrante comprobar que Baleares sigue siendo una de las regiones con mayor capacidad para generar riqueza y que, sin embargo, esa riqueza termine concentrándose de una forma poco original y cada vez más desigual, reproduciendo dinámicas que creíamos propias de otras épocas. Hace apenas dos décadas, el archipiélago compartía el grupo de territorios con mayor nivel de renta del país. Hoy, la avaricia, la omertá empresarial y el eterno «sujétame el cubata» nos han llevado a una situación en la que decenas de miles de personas han decidido salir a la calle.

La manifestación celebrada en Palma, que, según los organizadores, reunió a unas 70.000 personas, fue presentada como una protesta contra la masificación turística. Sin embargo, reducir aquel clamor al turismo sería quedarse en la superficie. Las consignas hablaban de vivienda, de salarios, de expulsión de los residentes, de pérdida de calidad de vida y de un modelo económico incapaz de devolver a la sociedad la riqueza que produce. El malestar es profundo.

El turismo ha acabado convirtiéndose en el chivo expiatorio de un problema mucho más complejo. Existe un el malestar social por la fractura creciente entre ricos y pobres. Ambos son cada vez más lo suyo: los ricos, mucho más ricos; los pobres, mucho más pobres. Y, entre unos y otros, la clase media, especialmente desde la crisis de 2008, se ha ido desdibujando hasta convertirse casi en un recuerdo extinto, en una ilusión obsoleta de otra época.

Se habla constantemente de regular la compra de vivienda por parte de no residentes, de limitar la especulación de los grandes fondos de inversión o de controlar el crecimiento turístico. Es la fatídica canción del verano. La escuchamos una y otra vez, hasta que llega el siguiente verano y vuelve a sonar exactamente igual de penosa. Llevamos demasiados años repitiendo el mismo estribillo. Claramente, campañas políticas vacías de realidad. Ha llegado el momento de cambiar el disco.

Y para cambiar el disco hay que cambiar también la forma de hacer política. No basta con sustituir unas siglas por otras; hace falta una generación de dirigentes capaz de comprender los problemas de su tiempo y de asumir los riesgos que exige resolverlos.

Si queremos transformar la realidad, debemos dejar de combatir únicamente los síntomas y empezar a actuar sobre aquello que los genera. Porque solo corrigiendo las causas estructurales podremos construir un modelo económico capaz de crear riqueza para quienes vivimos en estas islas.

La manifestación de Palma puede ser un buen punto de partida. Un catalizador de una rabia que debería extenderse por todo el archipiélago, señalando a quienes tienen nombre y apellidos y llevan demasiado tiempo beneficiándose de un modelo que empobrece a la mayoría mientras enriquece a unos pocos.

P. D. Esto se trata, sencillamente, de recuperar la idea de futuro.