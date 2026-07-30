‘Isqui vivim dil tirismi’. Estas cuatro palabras, soltadas por un niño que pone muecas de hartazgo, son parte de uno de los memes que han proliferado con motivo de la manifestación, masiva, celebrada en Palma contra la saturación turística. Al margen de que, incomprensiblemente, acabara violentamente, es otra muestra del hastío que sienten muchos baleares ante una situación que se repite temporada tras temporada y que, para muchos, ha colmado el vaso de su paciencia. En el lado opuesto están los negacionistas de la masificación, aquellos que, si por ellos fuera, seguirían metiendo más y más turistas en estas islas, con calzador si fuera necesario. Y en medio están quienes, como el conseller ibicenco de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, se desgañitan (a veces escribiendo, como el pasado domingo en estas páginas) para defender cómo sus políticas (de movilidad o de lucha contra el intrusismo, incluso habitacionales) están logrando reducir la presión turística: «Durante años -contó en su artículo de opinión- se habló de saturación, de capacidad de carga, de límites y de convivencia entre actividad económica y calidad de vida. Hoy ese debate puede abordarse desde una realidad diferente porque hemos diseñado herramientas para actuar, no solo parlotear». Tiene razón, en parte. Es cierto que se ha empezado a actuar, pero no tengo tan claro que algunas cifras que maneja (sobre reducción de turistas o de viviendas turísticas ilegales) sean tangibles. Y no creo que deba usar la palabra parlotear porque puede ofender a quienes sienten que, pese a todas esas medidas desarrolladas desde el Consell y el Govern, la saturación sigue siendo insoportable y contemplan con resignación la llegada de cada verano, esa época en la que a veces hasta da miedo salir de casa. Es lógico que los empresarios, por ejemplo la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears, salgan a defender el turismo como motor económico de las islas, pero eso es de perogrullo: el debate no es ese, pues no existe alternativa a esta industria, sino el actual modelo, porque por muchos parches y adornos florales que se le ponga, requiere un cambio radical. Así no se puede seguir. Miles de mallorquines e ibicencos están hartos de que cada año les repitan la misma monserga, ese ‘Isqui vivim dil tirismi’: ¿para vivir así? n