Opinión
A contracor
La paraula ‘recordar’ ve del llatí ‘recordari’, tornar a passar pel cor. El 23 de juliol vaig assistir a la inauguració de la capella que acull les restes de les víctimes de la repressió franquista durant la Guerra Civil a Ibiza. Els assistents vam viure amb emoció aquest acte de justícia, reparació i record. També, i sé que no sóc l’única, vam sentir indignació; passats uns dies, vull conjurar-la amb paraules i explicar què me la va provocar.
Canvi de dates i nul·la difusió.
A principis de juliol, la directora general de Memòria Democràtica del Govern Balear va informar el Fòrum de la Memòria d’Ibiza i Formentera que la inauguració de la capella es faria al mes de setembre. Sense cap justificació, el 10 de juliol es comunica el canvi de data: serà el 23 de juliol a les 10h, en plena canícula estival, en el moment àlgid de la temporada turística i, a més a més, en dia laborable. Així mateix, una vegada establert el dia, cap de les institucions responsables, Govern Balear i Ajuntament d’Ibiza, va fer la més mínima difusió de l’esdeveniment; les famílies i el Fòrum se n’ocuparen.
Poques cadires i al sol.
Abans de les 10 h i ja sota un sol de justícia, desenes de persones esperàvem a les portes del Cementiri Vell al qual no se’ns va deixar entrar fins gairebé mitja hora després de la prevista per al començament. No poques varen ser les cares d’estupor quan vam veure la petita carpa amb unes escasses trenta cadires que tot just permetien seure a la meitat dels assistents i que, a més, estaven ben assolellades. Les persones que no van poder seure cercaven les estretes ombres que projectaven les capelles i murs contigus; no poques van marxar abans de concloure l’acte per la calor insuportable.
Menyspreu i prepotència.
Hem pogut saber després que un dels motius del retard de l’inici de l’acte va ser la discrepància entre la directora general i el president del Fòrum sobre el número de víctimes el nom de les quals havia de ser llegit, així com qui se n’encarregaria de fer-ho. Amb actitud despòtica, la directora general va imposar la seva opinió menyspreant el Fòrum, associació que ha treballat incansablement i desinteressadament en l’acompanyament a les famílies, en les campanyes d’exhumació de les víctimes i en la seva documentació. Aquesta prepotència i manca de sensibilitat les va repetir la directora general amb la familiar d’una víctima en qüestionar la seva condició pel fet de no aparèixer el nom del seu avantpassat al seu llistat i amb el besnet de l’única víctima identificada imposant-li la breu intervenció que li van deixar fer sobre el seu besavi.
El segrest de les paraules.
Dies abans del 23 de juliol, hi va haver una reunió preparatòria amb familiars de les víctimes, representants del Fòrum i de l’empresa encarregada de les exhumacions. Entre altres qüestions, es va acordar que un membre de l’associació memorialista i la responsable de les campanyes d’exhumacions hi tindrien veu. Les seves paraules no van arribar a escoltar-se durant la celebració perquè no van ser convidats a parlar. Només es van sentir els discursos de la directora general i del regidor que, d’altra banda, suposaren un impresentable exercici d’hipocresia i cinisme polític. Els membres del partit que ha derogat la Llei de Memòria Democràtica de les Illes Balears no van tenir cap empatx a omplir els seus parlaments d’apel·lacions amb frases com ‘la democràcia es construeix reconeixent el passat i honorant les víctimes’ o ‘la memòria no busca obrir ferides, sinó reconèixer-les per poder avançar com una societat més justa’.
A contracor.
Escrivint ara, amb calma i perspectiva, intento esbrinar el perquè de tants despropòsits i penso que l’explicació és simple: no pots fer bé allò en què no creus. Aquest era un acte que precisava d’una profunda convicció ideològica i empatia emocional i, tot al contrari, es va fer a contracor.
Malgrat tot, tinc dues certeses. Aquesta jornada única, necessària i històrica sobreviurà a les desafortunades planificació i execució del Govern Balear i de l’Ajuntament d’Ibiza. I la més important: per damunt de les petites misèries, per a les famílies de les víctimes i la societat eivissenca, aquesta capella ja és i serà sempre un símbol de justícia, reparació i record.
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