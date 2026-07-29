La parte de atrás de la casa es ese lugar que nunca se enseña a los invitados, pero que existe, como Teruel. La “Diada de Formentera” tuvo, este viernes de atrás, la brillantez que merecen las personas a las que el Consell y, por lo tanto, la ciudadanía distingue como reconocimiento a su trayectoria personal o empresarial. Detrás de sus méritos (indiscutibles) hay una historia humana que conjuga la brillantez en las labores realizadas para la comunidad con los sacrificios personales para llevarlas a cabo. Hablar de cada uno de los premiados está fuera de comentario. Pero no está de más centralizarlo en los servicios prestados a la comunidad, desde la enseñanza, la información, la cultura popular, el oficio que se pierde o esa labor callada pero que resulta imprescindible para la parte vulnerable de nuestra sociedad de cuatro Señoras, con S mayúscula, que lejos de la caridad cristiana dedicaron su tiempo a ayudar a los necesitados, que haberlos, haylos en nuestra isla. Boato del bueno, con un discurso conciliador de nuestro “presi” Óscar Portas. No como la que está cayendo al otro lado de nuestra orilla.

Hasta aquí la parte bonita del salón, jardín y si me apuran, hasta piscina de la casa. Detrás, las zonas donde en plena temporada los atropellos a nuestro paisaje, medio ambiente y convivencia se agolpan. Los testimonios in situ y las redes sociales que los acompañan denuncian situaciones que vienen a empañar cualquier campaña de márquetin asociada a una Formentera como “el último paraíso”. No quiero dejar de lado esa imagen sobrecogedora (a la vez que evitable, con un servicio adecuado) de los salvavidas de los inmigrantes llegados en patera, junto a las rocas y la patera (esta vez con motor incluido) que suponen una agresión a las conciencias. Por favor, pónganse de acuerdo las administraciones y resuelvan esta incidencia con la celeridad necesaria.

La segunda parte, de la parte contratante (¿les suena?) son los residuos y no es un chiste de Gila, de lo que se encontró un ciudadano al pasear por Mitjorn… nada menos que 150 (las contó) medias naranjas (para zumo) usadas, faltaría más, junto a otros productos provenientes de un yate de ricos que con la “sana, sanísima” intención de aligerar la basura del desayuno, lanza por la borda lo sobrante, no sea que los “señores” (en minúscula) se muestren contrariados. Si ustedes (autoridades) no atajan tales desmanes por la vía coercitiva, decreten una rebaja en la declaración de renta para los denunciantes y no solo a los “aldamas” de turno. ¿Les parece una exageración? Paseen una mañana y a lo mejor cambian de opinión.