La necesidad de escapar de Ibiza

Hay quien cree que quienes vivimos en Ibiza pasamos el verano en un anuncio. Que bajamos a la playa al salir del trabajo, cenamos cada noche frente al mar y contemplamos atardeceres como quien mira el parte meteorológico. Pero la realidad, para la mayoría, es bastante menos fotogénica.

Julio y agosto se convierten en un ejercicio diario de paciencia. Paciencia para salir de casa sabiendo que cualquier trayecto puede duplicar su duración. Paciencia para encontrar un sitio donde aparcar. Paciencia para soportar el ruido constante, las carreteras colapsadas, los accidentes y las noticias de sucesos que se acumulan casi con la misma rapidez que la basura en barrios y playas.

Hay demasiada gente. Y no lo digo yo. Estos días Diario de Ibiza ha preguntado a los residentes si nos hemos pasado con la masificación turística. Y la respuesta, con matices, se repetía una y otra vez: sí. Vivimos del turismo, por supuesto. Nadie sensato lo discute. Pero cada vez somos más los que tenemos la sensación de que hemos cruzado una línea en la que la balanza se ha desequilibrado. La isla recibe mucho, pero los que la habitamos sentimos que, en verano, nos devuelve cada vez menos.

Por esto, confieso que llevo semanas tachando días en el calendario. Sin ningún remordimiento. Contando cuánto falta para mis vacaciones. Para escapar de Ibiza. Para cambiar las colas por carreteras secundarias donde el único atasco sea un rebaño de ovejas. Para cambiar la música de los beach clubs por el canto de las cigarras. Para cambiar la sensación de vivir acelerados por la calma de un pequeño pueblo y de un camping perdido en Cabo de Gata, donde el mayor acontecimiento del día sea decidir en qué cala darse el siguiente baño.

No es que quiera irme de Ibiza. Es que, para seguir queriéndola, a veces necesito alejarme de ella.

Así que me despido. Nos leemos en septiembre. Con un poco de suerte, con menos tráfico, menos ruido y alguna esperanza de que algún día entendamos que cuidar la isla también pasa por ponerle límites.