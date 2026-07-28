Turistas y ratas felices

Una rata se pasea tranquilamente por la plataforma de la parada de bus de Can Guillemó, como quien atraviesa el salón de su casa. A pocos centímetros, una chica permanece sentada en el banco de la marquesina, enfrascada en el móvil. No levanta la vista y no ve al roedor. En este caso, la adicción al scroll que todos sufrimos en mayor o menor medida le salva de pegarse un buen susto: ojos que no ven, corazón que no siente y nervios que no se disparan.

Veo la escena mientras me incorporo con el coche a la carretera desde la salida de Can Bonet. Y pienso que, más allá de lo anecdótico, la imagen resume bastante bien algunas prioridades. La rata no está allí por vocación aventurera. La plataforma del bus suele estar rodeada de basura: latas, envoltorios de dulces, restos de aperitivos... Pequeñas pruebas de que algunos usuarios, quiero pensar que pocos, son muy guarros, sí, pero también de que alguien debería limpiar con más frecuencia un punto condenado a pasar inadvertido.

Porque la suciedad no se acumula sola. Y las ratas, conviene recordarlo, no son una plaga metafísica: aparecen donde encuentran alimento, abandono y poca vigilancia. La entrada a Can Bonet ofrece esa sensación de territorio secundario, con una parada de bus a la que ni siquiera se llega con aceras dignas. No hablamos de un lujo urbanístico, sino de algo tan básico como poder caminar sin jugarse el tipo.

El problema no es exclusivo de esa marquesina. Hay otros focos de basura en el barrio, en Sant Antoni y en muchos otros rincones de la isla. La limpieza en los barrios deja demasiado que desear, mientras los ayuntamientos son más diligentes cuando se trata de adecentar los escaparates turísticos. Allí donde pasa el visitante, escoba rápida. Allí donde espera el vecino, paciencia.

Todo sea por el turismo, esa frase que sirve para justificar casi cualquier desequilibrio. Los residentes pagan impuestos, pero reciben mantenimiento de temporada baja permanente. Can Bonet no sale en la postal, y quizá por eso puede esperar.

Pero que nadie se preocupe. Las ratas, por ejemplo, están felices.