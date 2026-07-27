Estás vivo, pero muerto a todos los efectos

Un hombre, vivo, ha estado muerto cuatro días en Ibiza por un error burocrático. Quizás alguien se olvidó las gafas y la presbicia hizo que marcara una casilla en lugar de otra, o las prisas, o este calor que nos tiene tumefactos los cerebros. Un fallo en el engranaje monstruoso de la Administración determina la vida y la muerte, y a partir de ahí, ni la evidencia pasmosa -‘oiga, que estoy vivo, míreme’- puede modificar esa realidad paralela que se define en la oscuridad del papeleo informático. En un instante, la situación administrativa oficial de Angello pasó de vivo a muerto, aunque él ya había superado la laringitis aguda por la que había estado de baja médica. Así que durante cuatro días angustiosos, este ciudadano anónimo se vio inmerso en dos realidades paralelas, como en un Matrix versión Ibiza en plena canícula asfixiante: en una, él estaba muerto porque así lo indicaba claramente una señal en la casilla ‘Fallecimiento’ del formulario, bajo el epígrafe ‘Causas del alta médica’. Una realidad falsa, pues Angello estaba vivo, pero era la que prevalecía a todos los efectos. Una realidad falsa que se impone sobre la realidad real. En este caso, ¿la falsa es la real? El pobre Angello, que nunca pensó que una laringitis aguda le conduciría al caos existencial, se vio de repente sumido en el absurdo más absoluto. Un vivo luchando por demostrar que lo está; encima le pilla el fin de semana por medio, y ya se sabe que en el ámbito administrativo es inhábil, así que se siente, vuelva usted el lunes y ya veremos. Al menos tuvo la suerte de que no había acta de defunción, por lo que ni su banco ni la Seguridad Social tomaron las medidas ante un fallecimiento, lo que incluye el bloqueo de las cuentas. Su empresa le dijo que no podía dejar que trabajara un muerto, por pura lógica. Así que Angello se enfrenta ahora al embrollo de solucionar el vacío de cuatro días en los que estaba vivo pero oficialmente muerto, a ver cómo encaja este limbo en una nómina o una vida laboral. Por no hablar del susto morrocotudo que se pegó su familia cuando la empresa les preguntó por la causa del deceso. Justo el día en que otro joven, colombiano como Angello, había sido apuñalado en Sant Antoni.

Kafka puro con guion de Berlanga.