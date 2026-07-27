Opinión | Tribuna
Reptes lingüístics
Record, de la meua etapa brussel·lenca, el cas d’un jove de Saragossa que estava fent un postgrau en Ciència Política i que venia sovent pel Parlament europeu per informar-se d’aspectes diversos del funcionament de la institució. Com que passava sovent per les dependències de l’Aliança Lliure Europea (ALE) va començar a tractar habitualment amb catalans. I d’aquí li va venir l’interès -lògic en qualsevol esperit mínimament lliure i no mediatitzat pel fanatisme estataloide- per aprendre la llengua. Un bon dia, en una de les habituals xerrades per telèfon, son pare li va demanar què hi feia, de bo, per la capital d’Europa. I el fill, tot xalest li va dir: «Estoy aprendiendo catalán». «¿Y para esto te he enviado yo a Bruselas?», es va escandalitzar el jai. El jove aragonès va necessitar una bona estona per tranquil·litzar-lo. Però no crec que l’arribàs a convèncer ni de la bondat, ni tan sols del sentit, d’allò que estava fent.
Al mateix temps, a la nostra oficina del parlament, hi teníem una parella d’americans, de l’Amèrica profunda, del mitjà oest, els Holbrook, que també feien un postgrau a Europa. Volien estudiar-hi els casos de nacions sense estat i varen trobar adequat posar-se en contacte amb l’ALE per tenir base per anar fent l’estudi. Com que investigaven i treballaven al mateix temps, es varen posar a aprendre català. Al cap de pocs mesos, podien atendre una trucada, omplir un formulari o mantenir una conversa en català sense el més mínim problema. Cap a Nebraska se n’hi entornaren, entre altres coses, amb un català relativament fluïd.
Pens en aquests episodis a redòs d’una anècdota protagonitzada per Nico Williams, jugador de la selecció espanyola de futbol i de l’Athlètic de Bilbao. En un d’aquests programes que proliferaren durant el mundial de futbol de seleccions estatals, algú li va demanar al jove jugador basc què hi feia, a més a més de xutar la pilota, amb els companys de la selecció, i Williams va respondre, pla i ras: «Aprenc català». No fa falta dir que en Nico ho tenia molt bé, per aprendre català, amb els seus col·legues de ‘la Roja’: en podia parlar amb en Lamine, en Cubarsí, en Ferran, en Garcia, l’altre Garcia, n’Olmo, en Cucurella, i una colla més. La resposta del jove del Bilbao va passar excessivament desapercebuda, perquè, si se n’hagués fet més ressò, hauria pogut tenir fins i tot un valor pedagògic. Especialment a Castella, que, com deia Maragall, mai no ha entès Espanya, corregit per tots aquells ideòlegs castellans que identifiquen ambdós conceptes (identificació que, no fa falta dir-ho, de moment ha triomfat completament).
Avui dia -és una obvietat i no faria falta dir-ho- es pot aprendre català, sense cap tipus de problema, a Brussel·les, a París o a Nova York. Però entre nosaltres tenim un repte colossal, d’unes dimensions extraordinàries: el d’incorporar a la comunitat lingüística catalana els centenars de milers de persones nouvingudes molts dels quals no sabien ni que el català existia abans de venir cap aquí, sumat al d’acabar-hi d’incorporar els centenars de milers de persones que, potser fins i tot havent nascut entre nosaltres, encara no parlen català. El repte ve d’un canvi demogràfic de dimensions fora mida, incomparable amb el de cap altra nació sense estat d’Europa.
Les Illes Balears tenim un 25% més de població que a principi del segle XXI. Hem augmentat d’una manera extraordinària. I continuam augmentant a bon ritme. Pensem, entre parèntesi, que a d’altres latituds del planeta, com ara Àfrica del Sud, un augment d’un 4% de la població genera uns conflictes socials que l’estat no es veu amb la capacitat de sufocar. Al conjunt dels Països Catalans, hem passat dels 11 milions i mig d’habitants als prop de 14 milions, en poc més de dues dècades. I, d’aquesta generació de nouvinguts no n’hi ha de catalanoparlants. Aquí no podem fer com a França o al Quebec, on prioritzen la immigració de zones on la gent ja parli francès. No hi ha un exterior dels Països Catalans on la gent ja parli la nostra llengua. Per tant, cal incorporar tothom.
I tenim dos hàndicaps, a l’hora de dur a terme aquesta tasca ingent: d’una banda, la manca de mitjans institucionals per dur-ho a terme (s’hi haurien d’invertir milers de milions i s’hi haurien de posar a treballar milers més de persones, sumades a les que ja hi treballen) i, de l’altra, el fals bilingüisme, en què saber castellà ja permet fer una vida més o manco normal. Per això, caldrien unes polítiques fortes, en què el català fos un requisit, és a dir fos imprescindible, per moure’s normalment dins la nostra societat. Dos reptes immensos als quals ara no podem fer front de manera satisfactòria, però que haurem de superar si volem assolir un mínim de normalitat lingüística.
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