Los pollos drogados

A mí tampoco me hace la menor gracia que se haya empapelado el metro de Londres con una campaña publicitaria que denuncia el uso excesivo de antibióticos en las granjas, en la que aparece un pollo muerto con la pata estirada, junto a una leyenda que reza: ‘Your chicken’s had more drugs than a hen do in Ibiza’ (Tu pollo lleva más drogas que una chica en una despedida de soltera en Ibiza).

Sin embargo, a diferencia de las autoridades ibicencas y por mucha tristeza que me produzca haber quedado reducidos a este tópico lamentable, lo entiendo. Comprendo que Ibiza se haya convertido en la metáfora mundial del desfase, las drogas a mansalva y las sobredosis a gogó. Y si hay algún oriundo que, más allá del paripé que se hace de cara a la galería y al votante, todavía no lo entiende, debería hacérselo mirar. Basta, por ejemplo, con analizar las estadísticas de muertos y heridos por balconing de los últimos años o pasarse 24 horas en los servicios de urgencias en plena temporada.

Los colectivos empresariales insisten en subrayar la estigmatización que supone para Ibiza este anuncio y el vicepresidente del Consell Insular, Mariano Juan, incluso ha remitido una carta de queja a la agencia creativa que ha concebido la campaña, pidiendo que sea retirada de inmediato. Me imagino las risas y el cachondeo que ha provocado dicha misiva, la satisfacción por la publicidad gratuita generada y el caso que piensan hacerle.

Tampoco conviene olvidar que en esta cuestión llueve sobre mojado. El uso de Ibiza como destino turístico icónico del abuso de drogas es habitual y recurrente, y estamos hartos de verlo. Quizás, en lugar de protestar por cómo nos ven desde fuera, podríamos reflexionar, por una vez, sobre la razón de trasladar esta imagen al mundo y acerca de si estamos en el buen camino para cambiarla.

Que Ibiza sea sinónimo de drogas y desfase obedece al tipo de turismo que nos visita y a las actividades de esparcimiento que desarrolla. Drogas hay en todo el mundo, pero, ¿por qué su consumo se asocia a nuestro territorio por encima de otros? La respuesta es obvia: en Ibiza hemos apostado por la fiesta y el desfase con mucho más énfasis que en otras latitudes. En lugar de diversificar la oferta turística, las autoridades pitiusas y el empresariado –que ahora se lamentan– han apostado por un sector del ocio en el que las drogas se consumen masivamente porque en eso consiste la fiesta. ¡Pero si hasta las pastillas que decomisa la policía llevan el logo de las salas de fiestas! No hay más ciego que el que no quiere ver.

En los últimos años, nuestras autoridades han permitido que se multiplique la oferta del ocio de manera estratosférica. Hay nuevas macrodiscotecas y beach clubs, y los hoteles de la fiesta proliferan como champiñones, incluso a costa del descanso vecinal, aupados por una legislación turística abonada a la indefinición. Lo peor es que el Consell lo habría podido regular desde hace años, tanto en las etapas socialistas como populares, porque es el único organismo competente. Pero no ha movido un dedo.

Las drogas, evidentemente, van asociadas al turismo de ocio que Ibiza propaga a los cuatro vientos. Los viajeros de tipo familiar, cultural o gastronómico rara vez acaban con una sobredosis en Can Misses o caen por los balcones. Y toda esa industria que ahora se lleva las manos a la cabeza es la que ha apostado por dicho segmento. ¿Acaso la gran mayoría de las plazas hoteleras que se han renovado no han apostado por el cliente de lujo y fiesta a la hora de redefinir su producto? En paralelo, se ha abandonado el turismo familiar, que distribuía riqueza entre muchos otros negocios de la oferta complementaria, por otro que en vez de venir una o dos semanas de vacaciones se gasta lo mismo en dos, tres o cuatro días de fiesta. Beneficio rápido y exponencial para unos pocos, pero a costa del futuro, la imagen y la calidad de vida del residente y parte del comercio y la hostelería. El declive económico y social que asola a la clase media ibicenca está íntimamente relacionado con esta apuesta desaforada por el lujo y la fiesta.

Muchos ibicencos somos plenamente conscientes de que esto es así, aunque nos quedemos callados en casa y no salgamos a manifestarlo como en Mallorca. Sólo cuando la burbuja comienza a estallar y ya tenemos toda Ibiza empapelada de anuncios de discotecas, se comienza tímidamente a reaccionar. Y sólo de palabra, porque no se ha aprobado una sola modificación legislativa que frene el crecimiento de la oferta que atrae a este turismo de desfase. Dejen de negar la evidencia, entonen por una vez el mea culpa y hagan algo al respecto. Somos la isla de los pollos sin cabeza y seguiremos siéndolo mientras no se le ponga remedio.

@xescuprats