Una rotondita. Con esa expresión se quiso resumir recientemente una parte de la gestión desarrollada por el Consell de Ibiza. También se afirmó que gobernar no consiste en administrar expedientes, cifras o proyectos, sino en transformar la realidad. Es una afirmación difícilmente discutible. La cuestión es que la realidad sí puede medirse. Se mide en los vehículos que dejan de entrar en Ibiza o de circular por nuestras carreteras. En los residentes que empiezan a usar el transporte público porque disponen de una alternativa que ha mejorado. En la actividad ilegal que desaparece. En las inversiones que ahora sí se ejecutan. En las viviendas que se impulsan para quienes llevan años viviendo y trabajando en la isla. En definitiva, se mide en resultados. Y los datos permiten observar con bastante claridad la dirección que está siguiendo Ibiza.

Ibiza es una isla con recursos limitados, una intensa presión estacional y una realidad cada vez más compleja. Durante demasiado tiempo, una parte del debate público se instaló en la descripción permanente de los problemas: la saturación, el tráfico, la vivienda o la actividad ilegal. ¿La solución? Que se fuera el de al lado: el rico, el extranjero, el turista, el inmigrante…

Diagnosticar es necesario, pero no suficiente. La responsabilidad de un gobierno es actuar sobre las causas de los problemas, no sobre las consecuencias; establecer prioridades y mantener una dirección clara en el tiempo. Esa ha sido la línea de trabajo seguida por el Consell durante estos años, desde el diálogo con los sectores afectados, la cooperación entre administraciones y la búsqueda de acuerdos amplios para afrontar los principales desafíos de la isla. Y es precisamente esa continuidad, esa constancia en las políticas aplicadas, la que permite que hoy podamos empezar a evaluar resultados.

Los resultados empiezan a apreciarse precisamente en aquellos ámbitos donde la presión sobre Ibiza era más evidente. Durante años se habló de saturación, de capacidad de carga, de límites y de convivencia entre actividad económica y calidad de vida. Hoy ese debate puede abordarse desde una realidad diferente porque hemos diseñado herramientas para actuar, no solo parlotear. La regulación de la entrada de vehículos permitió reducir en su primer año de aplicación más de 32.000 vehículos que transitaban por nuestro puerto de entrada, una disminución cercana al 15%, mientras que la intensidad media diaria de tráfico en la red viaria insular descendió un 4,2%. Por primera vez en muchos años, la intensidad del tráfico medida por más de 50 estaciones de medición, ha disminuido. A ello se suma una reducción del 75% en la entrada de caravanas. No son cifras menores. Reflejan una capacidad de intervención que hasta hace pocos años simplemente no existía.

La misma lógica se ha aplicado a la gestión de los flujos turísticos y a la lucha contra la actividad ilegal. Más de 18.000 plazas turísticas irregulares han sido eliminadas de las plataformas de comercialización durante 2025, contribuyendo a que la presión humana diaria descendiera en torno a 19.000 personas en el periodo de máxima afluencia. Repito: el año pasado había 19.000 personas menos cada día en Ibiza en agosto comparadas con 2024, llegando a un nivel de presión humana equivalente al que teníamos en 2014, una década antes. ¿Decrecimiento? Lo tienen ahí. Lo relevante es que este resultado no se ha producido a costa de la actividad económica. Todo lo contrario. El gasto turístico aumentó un 9%. Es decir, menos presión sobre la isla y más calidad en la actividad turística. Ordenar no ha significado paralizar. Ha significado gestionar mejor.

La movilidad ofrece probablemente el mejor ejemplo de esa transformación. Durante años se habló de congestión, de dependencia del vehículo privado y de la necesidad de ofrecer alternativas reales. Hoy esa alternativa existe y los ciudadanos la están utilizando. Hoy aproximadamente un 30% más de ciudadanos usan el bus comparado con el año pasado. El transporte público alcanzó un récord histórico con más de un millón de pasajeros en un solo mes y una media de 34.500 usuarios diarios, llegando a superar los 40.000 en jornadas puntuales. Hablamos de unos 2.500 coches menos que han dejado de usarse cada día. Lejos de ser una cuestión estadística, estos datos reflejan un cambio de comportamiento. Dos de cada tres usuarios son residentes y usuarios frecuentes que han optado por dejar el coche porque disponen de un servicio mejor, más amplio y más competitivo. La gente no cambia sus hábitos por obligación ni por decreto. Los cambia cuando la alternativa funciona. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en Ibiza.

Y llegamos así a las infraestructuras. Porque es verdad que una rotonda puede verse. Como también pueden verse una parada de autobús, un carril bici o un edificio en construcción. Lo que a veces resulta menos visible es el volumen de trabajo técnico, administrativo y presupuestario que hay detrás de cada actuación. Durante este periodo, el Consell ha ejecutado ya cerca de 60 millones de euros en infraestructuras y tiene actualmente otros 128 millones en proyectos en marcha. Solo en materia de movilidad se han ejecutado 20 nuevas paradas de autobús, existen otras tantas en fase de desarrollo y se han aprobado inversiones por valor de diez millones de euros para incorporar seis nuevos kilómetros de carril bici a los tres kilómetros ya ejecutados durante este mandato. A ello se suman actuaciones en seguridad vial, equipamientos públicos, gestión de residuos y mejora de servicios esenciales para adaptarlos a las necesidades de una isla que sigue creciendo.

Pero probablemente el principal desafío que tiene hoy Ibiza no se encuentra en una carretera, una instalación o una infraestructura concreta. Se encuentra en la capacidad de quienes viven y trabajan aquí para desarrollar su proyecto de vida. Frente a los ataques constantes al pequeño propietario y la burocratización del urbanismo para retrasarlo todo, el Consell ha impulsado medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda para los residentes que lleven años viviendo en la isla. Los llamados proyectos residenciales estratégicos, sea en suelo ya urbano o urbanizable, o en suelo que se transforme en urbano por el Ayuntamiento, está pensado para la clase media de la isla. Con un criterio claro: priorizar a quienes acrediten al menos diez años de residencia en Ibiza para que puedan adquirir o alquilar pisos por la mitad de lo que cuestan en este momento en la isla. Porque el objetivo no es atraer más población. El objetivo es que quienes ya forman parte de esta comunidad puedan seguir viviendo en ella sin depender de la lentitud monstruosa de la construcción pública de las Administraciones que legalmente pueden construir, que no somos todas.

La misma filosofía está presente en otros ámbitos menos visibles, pero igualmente importantes para la calidad de vida de los ciudadanos. La cooperación municipal ha pasado de gestionar medio millón de euros en 2019 a movilizar 26 millones destinados a inversión pública, vivienda y emergencias. Eso son cifras, sí, pero significan muchas menos pérdidas de agua, más reutilización del preciado líquido, menos infiltraciones salinas para depurar mejor, o calles más adecuadas a las necesidades actuales de todos nosotros. Los recursos dirigidos a la atención de menores, la discapacidad o la protección de las mujeres se han incrementado de forma espectacular multiplicándose por dos dígitos. Gobernar también consiste en reforzar los servicios que acompañan a las personas en los momentos más difíciles y en garantizar que el progreso económico vaya acompañado de cohesión social.

Los datos no sustituyen a la realidad. La describen. Menos vehículos en las carreteras. Más usuarios en el transporte público. Menos actividad ilegal. Más inversión social. Más cooperación con los ayuntamientos. Más oportunidades para que quienes viven y trabajan en Ibiza puedan seguir haciéndolo en el futuro. Esa es la realidad que hoy permite evaluar el trabajo desarrollado durante estos años.

Por eso resulta llamativo que algunos quieran resumir todo este trabajo en una «rotondita». Porque una rotonda es una infraestructura. Pero el debate de fondo nunca ha sido una rotonda. El debate es si Ibiza está hoy más ordenada, más preparada y mejor equipada para afrontar sus desafíos. Los datos permiten afirmar que sí. Queda mucho por hacer, sin duda. Pero hemos pasado de hablar permanentemente de los problemas a actuar sobre ellos con herramientas nuevas. Y eso, para algunos, seguirá siendo una rotondita. Para muchos ciudadanos son, simplemente, resultados y esperanza.