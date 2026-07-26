Con mono de tranquilidad y montan el pollo

No está siendo un verano tranquilo. Está siendo un verano como los anteriores. Es lo que tenemos, lo que nos hemos ganado con los años pero también algo lógico cuando una población se triplica de repente con gente que lo que quiere es descansar, sí, pero también divertirse. Y en el mejor lugar del mundo para hacerlo.

No está siendo un verano tranquilo y cuando la actualidad te atropella y te entra mono de tranquilidad... ¡zasca, te montan el pollo! Es lo que tiene haber vivido durante años con la marca de la fiesta por bandera. Recuerden que durante años, el enorme e impagable caudal cultural y gastronómico pitiuso estuvo sumido en la más absoluta nada. De hecho, hasta estaba mal visto.

Total, que los creativos se agarran a lo que más tira en el imaginario colectivo para que el producto que venden llegue a cuantas más personas mejor y con el mensaje más sencillo y empático. Y así lo han hecho en Reino Unido para denunciar las prácticas de la ganadería industrial, cogiendo como ejemplo a la isla (ya saben: los pollos tienen tanta droga como una joven en una despedida de soltera en Ibiza). Cuántas mujeres, antes de coger el metro en Londres, habrán recuperado esos recuerdos salvajes de juventud. La isla, para el imaginario colectivo, no son murallas ni restos fenicios o romanos o grandes artistas o increíble gastronomía. Sí para nosotros, pero para el mundo es otra cosa bien distinta. La falsa indignación cuando nos recuerdan lo que somos esconde una ausencia de autocrítica preocupante. Es como quien pide que las malas noticias no se publiquen para no dañar al destino. Al contrario, hay que publicarlas para no repetirlas, para intentar solucionar los problemas. Nos hemos pasado demasiado tiempo con el tu ves fent! que tanto daño ha provocado a las islas.

Criar pollos con antibióticos está mal, como también dopar a un destino turístico con demasiada fiesta durante demasiados años.

Y mientras tanto, parafraseando al personaje de Marcelo en ‘Hamlet’, de William Shakespeare, «algo huele a podrido en Ibiza». Chabolas, vertidos, suciedad... Menudo pollo tenemos montado...