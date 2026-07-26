Finalizamos julio

Cada año a estas alturas del verano, finalizando el mes de julio, la sensación es que la isla va a colapsar; este año ya no solo por el número de personas y coches que circulan por las carreteras y que difícilmente pueden aparcar en las bellas playas que definen nuestras islas como de las mejores del mundo, sino también por el calor.

Este año existe un factor más que lo va a ha hacer diferente. La cantidad de pateras que llegan a nuestras costas en pleno verano. Nuestras playas ya no solo reciben embarcaciones de diferentes dimensiones y cargadas de turistas que acampan a sus anchas, sino que además recibe barcazas donde personas se juegan la vida para llegar a nuestras costas esperando un futuro mejor.

De manera muy especial, que ha celebrado por todo lo alto a su patrón en las fiestas de Sant Jaume, Formentera se ve saturada con tantos menores que llegan a sus costas. Piden ayuda a la administración central. El silencio es la respuesta. Una respuesta muy normalizada por parte de aquellos que tienen la misión de solucionar los problemas.

Mientras, otras instituciones y personas de buen hacer dan respuesta a las necesidades y problemas que van surgiendo. En la Diada de Sant Jaume este año se premia de manera especial a María Costa, voluntaria de Formenterers Solidaris que antes de sus inicios ya, de manera personal, después como miembro de Manos Unidas y de Caritas y finalmente como presidenta de la ONG ha dedicado toda su vida a dar respuesta a las necesidades a las personas que tocaban a su puerta. Una manera muy concreta y clara de como cuando se quiere, se pueden solucionar muchos problemas.

En medio de tanto reproche por las cosas que no tienen fácil solución, ya el Papa León en su visita a nuestro país nos recordó lo necesario de trabajar juntos para erradicar los problemas. Cuando cada uno va por su lado, los problemas tienen difícil solución. Cuando tiramos balones fuera, no somos capaces de poner los medios necesarios. Cuando «alzamos la mirada», huimos del reproche y de la confrontación, apostamos por el diálogo, el respeto y la colaboración; lo imposible se hace realidad.

No podemos resignarnos a pensar que nuestra labor o nuestras ideas no cambian nada, todos podemos contribuir a construir una civilización más humana, en hacer de nuestras islas lo que siempre las han caracterizado, un lugar de acogida, que no han de perder su identidad.