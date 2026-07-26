Clamor ciudadano contra la masificación

El malestar ciudadano en las islas por la masificación turística ha ido en aumento en los últimos años, hasta convertirse en un clamor que los responsables políticos no pueden ignorar y menospreciar, sean del partido que sean. Porque el descontento es transversal y común a personas de muy diversa ideología. De hecho, las exigencias de la sociedad civil de medidas encaminadas a lograr el equilibrio entre la industria turística, la población residente y la preservación del medio ambiente hace ya tiempo que forman parte del discurso de las propias patronales y los responsables políticos de las principales instituciones. Es decir, en general existe consenso sobre que no se puede seguir creciendo en número de turistas ni de plazas, porque las islas son territorios pequeños y frágiles que se encuentran ya muy tensionados. Por tanto, denunciar los efectos perjudiciales de un modelo económico basado en el turismo de masas, su impacto sobre las áreas naturales, el litoral y el mercado de la vivienda, no es turismofobia, sino sentido común. También es cierto que las islas, con las Pitiusas a la cabeza, han experimentado un crecimiento demográfico brutal desde finales del pasado siglo que agrava la presión humana, pero la causa ha sido esa dinámica basada en el crecimiento sin freno.

La manifestación contra la masificación convocada hoy en Palma, que se prevé masiva, es la expresión de este descontento, común en todas las islas del archipiélago, que ha crecido gracias a que durante años, los responsables institucionales han sido reacios a establecer límites de cualquier tipo, como si eso fuera un ataque al motor económico, cuando por el contrario se trata de aplicar una sensatez elemental para preservar la prosperidad de las islas. Pero prosperidad más allá de las cuentas de resultados de los empresarios: hablamos de prosperidad social.

Una economía que genera una bolsa de pobreza como la de nuestras islas, en las que decenas de miles de personas están abocadas a la exclusión social debido a la imposibilidad para encontrar una vivienda digna y asequible, no es exitosa, al revés. Deberíamos considerar un fracaso colectivo que en unas islas con tanto dinamismo económico, con una ingente oferta laboral (eso sí, marcadamente estacional); buena parte de los trabajadores con sueldo fijo estén en una situación de vulnerabilidad por no poder acceder a una vivienda digna a un precio asequible, a causa de la especulación.

También falla el modelo cuando se revela incapaz de garantizar la conservación del medio ambiente debido a la tremenda presión humana. Ante esta situación, algunas instituciones, como los consells pitiusos, han impulsado una medida contundente y que no debería tener marcha atrás, como es la regulación de la entrada de vehículos durante la temporada estival, ahora recurrida en los tribunales por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Este organismo sale así en defensa de los intereses de las grandes compañías de coches de alquiler, que en nuestro caso chocan con el interés general. Confiemos en que no prospere su batalla judicial.

El Govern ha expresado su comprensión del malestar ciudadano, pero ha aprovechado para culpar de la masificación a los ocho años de gobierno del PSOE con sus socios de la izquierda, obviando cualquier otra contribución previa. Olvida interesadamente que la situación actual es consecuencia de décadas de desarrollismo irresponsable y depredador en busca del máximo beneficio inmediato e ignorando las fatales consecuencias que podía tener a largo plazo, por lo que resulta sorprendente que el PP, que ha gobernado en Balears -y especialmente en Ibiza- durante bastante más tiempo que la izquierda, ahora quiera sacudirse su parte de responsabilidad.

Y el problema no es solo de masificación turística, sino también de un crecimiento desbocado de la población residente, fruto de una política urbanística insensata que nadie quiere o sabe revertir.

En cualquier caso, de lo que se trata es de actuar, en busca de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es preciso atender al descontento social y no minusvalorarlo desde las instituciones, lo que solo agravará un problema que ya amenaza la convivencia, el territorio y el futuro de las islas.