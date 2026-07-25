Una pasión sin riesgo

El domingo pasado fui a la plaza de Sant Francesc a ver el partido de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. O más bien fui a ver cómo otros veían el partido, porque a mí ese deporte ni me va ni me viene y de españolismo ando justita también. Pero los comportamientos sociales observados desde la barrera, en plan zoológico, me fascinan. (Quizás debería decir «en plan museo», no sea que alguien se ofenda al sentirse tratado de animal).

El caso es que allí me vi, una tórrida noche de domingo, rodeada de gente de todas las edades y circunstancias unida en un mismo sentir (y un mismo sudor) por obra y gracia de un balón que no paraba quieto.

En un momento dado entablé conversación con una conocida a quien la vida le ha dado ya unas cuantas «tortas» a pesar de su juventud, y supongo que de ahí viene su escasa tolerancia a las bobadas y memeces. Así que a mi cordial «¿qué tal?» contestó con un directo: «pues estoy cabreada, porque mira cómo está la plaza hoy y compara con cómo está cuando se convoca una manifestación por una vivienda digna y asequible, para denunciar la violencia contra las mujeres o para cualquier otra cosa mucho más importante».

Solo eso me faltaba para abstraerme del todo de un tal Cucurella, Pedri, Messi y del resto de la tropa y ponerme a buscar una razón a tremenda sinrazón.

Parece ser, según los entendidos, que deportes como el fútbol movilizan porque «ofrecen una emoción inmediata, sencilla y compartida». Celebrar victorias supone poco esfuerzo individual y «permite sentirse parte de un grupo sin asumir grandes riesgos» (obviando a hooligans y otros animales de su estilo que solo necesitan una excusa para hacer el salvaje).

En cambio, las luchas y posicionamientos sociales son complejos, prolongados y pueden generar división o desgaste, incluso en el seno de familias bien avenidas. No tienen soluciones rápidas ni victorias visibles, y participar suele exigir organización, tiempo y exposición pública.

Así nos va de bien, unidos por lo fácil y menos importante, separados para el resto.