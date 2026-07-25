Opinión | Temps de magranes
IBZ, Santiago y cierra España
«Santiago y cierra España» era el crit aquell quasi llegendari emprat pels pirates aquells a l’hora de la reconquesta. Sentiments i amenaces que ara tornen -mai varen marxar, mala herba...- amb força i depravació inevitable. Això era i no era quan naixia la primavera. Avui, però, és 25 de juliol, patró de totes les Espanyes possibles i probables i també, casualitats, ironies de la història? És festa major a Formentera, l’altra illa, com diria un temps Marià Villangómez. Caldrà doncs ubicar-nos a l’alçada de les noves i perverses ideologies i tancar definitivament un país anomenat encara España, España, España...? Podria ser en tot cas motiu i parèntesi de meditació. Cau l’estiu sense pietat ni ordre i tal vegada no és el moment oportú per a la reflexió. Temperatures duríssimes, successives ones de calor al màxim no conviden a reflexionar. El clima, l’atmosfera és espessa i no donen les circumstàncies adequades. No insistir en el tema i gaudir del juliol inflexible i perdurable. Són temps de vacances, temps per la sexualitat de conceptes bàsics; les platges, aquelles no tancades per putrefacció i males olors, la discoteca multitudinària, els gelats, el blanc i negre, l’orxata a la terrassa de ‘Los Valencianos’, un establiment històric, clàssic de les nostres vides. Ara l’illa es troba en els seus moments més àlgids i desitjats. Tenim gent i persones, turistes feliços per fruir “de la loca noche ibicenca”, com diuen periodistes estúpids i ben pagats, gastronomia de subtil confecció, de qualitat excelsa. Tot, absolutament tot, funciona a Ibiza i Formentera, queixar-se d’ases i d’ignorància suprema. Industrials del turisme i derivats preocupadíssims perquè el producte IBZ s’instal·la més enllà dels límits de la perfecció, societats estranyes anomenades Ocio Ibiza proclamen dia a dia la seva bona voluntat perquè tot Déu s’hi trobi a gust, i el visitant, el viatger, trobi allò que de veritat vol i desitja. I a bon preu. ¿Hi ha gent que protesta i gemega? Cal no escoltar-los. Tampoc mirar-los. Són gent desvagada, fracassada, inútils navegant per mars d’enveja, egoisme i tot allò que vostè vulgui i més. Déu ens protegeix. Plaer i felicitat a la nostra disposició. Ni crits, ni plors ni lamentacions estèrils. Juliol, «Santiago y cierra España».
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