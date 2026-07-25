Diario de una vecina de Cala de Bou: el hotel fantasma se vacía, el problema continúa

Esta mañana, a las ocho, he salido al balcón como quien espera una visita que llevaba una década anunciada. En la calle ya estaban los periodistas. Detrás, los coches policiales y agentes con indumentaria para una única misión: desalojar el hotel fantasma de Cala de Bou.

Casi no quedaba nadie a quien desalojar. Los ocupantes llevaban días marchándose, con furgonetas cargadas de colchones y maletas; un pedazo de la vida de alguien, empaquetado deprisa. Dicen que se han instalado en el mercadillo hippy, el del gorila, en la misma calle des Caló.

Por fin se ha dado un paso. Como vecina, testigo de esta historia durante dieciocho años, lo vivo como una esperanza. Pero conviene no confundirse. Se ha vaciado el edificio de personas pero sigue vacío de soluciones, al menos a corto plazo. La demolición sigue dependiendo de lo que decidan los tribunales sobre la licencia urbanística.

La propiedad continúa defendiendo que la licencia urbanística no ha caducado. Además, sigue con la idea de construir un beach club. Y permítanme una ironía, porque la ocasión la merece: ¿un beach club, aquí? En estas aguas donde cada dos por tres las autoridades sanitarias prohíben el baño por los vertidos del alcantarillado, que ensucian el mar de aguas fecales. Antes de soñar con tumbonas y cócteles frente al mar, quizá alguien debería preguntarse en qué mar.

La resolución judicial tendrá la última palabra, salvo que las partes lleguen a un acuerdo. Señor propietario, se lo digo como vecina: agilice esto, por favor. No condene a un barrio entero a seguir esperando.

Suciedad en el mar y, por supuesto, en el edificio. Se han ido los ocupantes pero ha quedado un reguero de suciedad y unos sótanos convertidos en un vertedero hasta tal punto que Sanidad ha prohibido entrar a limpiarlos hasta que baje el calor: la acumulación es tal que ahora mismo supone un riesgo higiénico acceder ahí dentro. Durante semanas, ese foco insalubre seguirá ahí, a apenas unos metros de nuestras casas.

Ese marrón hace años que nos lo estamos comiendo los vecinos. Y, a veces, incluso en el sentido más literal de la expresión. Hace unos días, un vecino vio unas cosas blancas volando sobre los tejados. El viento las hacía bailar arriba y abajo hasta que caían al suelo o quedaban enganchadas en alguna azotea. Una acabó en su patio. Era un trozo de papel higiénico usado.

Lo escribo tal cual porque esa imagen explica mejor que cualquier informe lo que significa convivir con este edificio. La degradación entra, literalmente, en nuestras casas.

Los vecinos celebramos que hoy se ha cerrado un capítulo. El edificio ya no alberga personas, aunque sigue albergando el mismo problema. Por eso, propiedad, Justicia y Ayuntamiento, hagan todo lo que esté en su mano para que el siguiente capítulo no tarde en llegar.