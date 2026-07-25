Opinión | Tribuna
Allò que no ens van deixar dir
El passat dijous, dia 23, se celebrava al cementeri de ses Figueretes un acte de reparació als familiars de víctimes de la violència franquista durant la guerra civil i la dictadura. Es van entregar les restes de Bartomeu Costa Serra, Bartomeu Miquel, als seus familiars i es van dipositar al columbari juntament amb les restes que no han pogut ser identificades. Ens agradaria haver posat noms i llinatges a totes les restes que s’han trobat, però la ciència ens ha permès arribar fins on hem arribat. No obstant això, podem tenir la tranquil·litat d’haver fet tot allò que es podia fer. Noranta anys després del seu sacrifici, finalment els familiars poden venir a dipositar unes flors.
El Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera ha contribuït a aquesta empresa aportant la documentació històrica de la fossa comuna, participant dels treballs d’exhumació de les quatre campanyes que s’hi han fet, acompanyant l’equip d’antropologia per prendre mostres d’ADN dels familiars i assistint a totes les reunions presencials i virtuals que han set necessàries. Malgrat haver estat convidats a participar a l’acte i haver assistit a una reunió preparatòria, finalment no se’ns va permetre dir unes paraules. Només van intervenir representants del Govern balear i de l’Ajuntament d’Eivissa. L’argument que se’ns donà era que es tractava d’un acte institucional.
Ens hauria agradat dirigir-nos als familiars per dir-los que en moltes ocasions s’ha dit que amb aquests homenatges, les víctimes de la repressió franquista, que havien estat oblidades, recuperaven la seva dignitat. Però, evidentment, és al contrari. Elles no necessiten recuperar la seva dignitat, perquè mai l’han perduda. És aquesta societat nostra, que durant tantes dècades ha condemnat a l’oblit aquests familiars, qui ha de recuperar la seva dignitat democràtica. Vàrem escoltar els seus noms, però hauríem d’haver dit després de cadascun: perdó Eulària, perdó Bàrbara, perdó Bartomeu, perdó Toni, perdó Xicu, perdó Vicent... perdó per tantes dècades de silenci, soledat i oblit.
Vosaltres, familiars de les víctimes de la repressió franquista, teniu motius més que de sobra per sentir un enorme orgull pels vostres parents. Com diria el president Salvador Allende, elles i ells van pagar amb la seva vida el fet d’haver apostat per un món millor, un món amb llibertat, sanitat, educació i cultura per a tothom, justícia social... Però van ser víctimes de la violència i la guerra que van declarar els sectors socials més reaccionaris, que només volien mantenir els seus privilegis.
Un escriptor gallec, Alfonso Castelao, que va haver d’exiliar-se per fugir de la persecució d’aquella Espanya negra, es referia als botxins que anaven armats i en grup a capturar víctimes a ca seua, com els vostres familiars, per afusellar-los a les tàpies dels cementeris i enterrar-los després en fosses comunes. Deia Castelao «pensaven que enterraven morts, no sabien que enterraven llavors». Eren les llavors de la llibertat, igualtat i fraternitat d’aquella utopia que volien construir.
Vosaltres, descendents de les víctimes del terror franquista, que també en sou víctimes, heu contribuït d’una manera exemplar, mantenint viva la memòria dels vostres familiars, a la construcció del nostre sistema democràtic actual. I tot això sense gens ni mica d’odi ni rancor ni desitjos de venjança. El vostre anhel és només trobar les restes del vostre güelo, donar-les un enterrament digne i imaginar una conversa amb el vostre pare o mare, que fa anys que va morir, on li pugueu dir: he fet tot el que he pogut. Amigues i amics, no hi ha al món suficient gratitud per pagar la vostra generositat.
La memòria democràtica no és un acte de nostàlgia. Al contrari, recordar és un deure democràtic. Les víctimes tenen dret a ser recordades i nosaltres, l’obligació de recordar-les. La memòria democràtica és la base per construir una convivència sana i sòlida, sobre els fonaments de la veritat, justícia i reparació.
Finalment, m’atreveix a demanar-vos un gest, tot i que crec que segurament ja ho feis: contau la història del vostre pare, mare, de l’avi o de l’àvia. Contau-la a les vostres filles, fills, nets, amics, vesins, contau-los el sacrifici que varen fer. Perquè precisament ara, que sembla que arreu del món torna a sorgir la bèstia de l’odi i de la guerra, la nostra societat necessita recuperar les vostres memòries. Feu-ho perquè puguem deixar a les pròximes generacions una societat més lliure, justa i igualitària.
Una abraçada ben forta, amigues i amics, i salut!
Luis Ruiz és president del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera
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