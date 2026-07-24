Viajar al pasado: la hemerotecade Diario de Ibiza (V)

A mi modo de ver, Ibiza cuenta con tres tesoros patrimoniales de valor incalculable que la definen. Uno corresponde a su vertiente cultural: la casa payesa, una auténtica joya de la arquitectura popular que ha inspirado a varios de los arquitectos más relevantes de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX; otro, a su vertiente puramente paisajística: las calas del litoral, que no son sino el fraccionamiento del mar en azulísimas lagunas a causa de la sinuosidad caprichosa de la costa; y, por último, el correspondiente a la biológica: la entrañable lagartija pitiusa, una especie tan endémica de Ibiza y Formentera que puede considerarse su primer ‘habitante’, el más genuino.

Las tres conforman una parte sustancial de las señas de identidad de la isla. Pero hay una en grave peligro, la de la lagartija.

A estas alturas ya no es ningún secreto que la supervivencia de nuestra sargantana se ve seriamente comprometida a causa de un depredador alóctono: la serpiente, introducida muy a principios de la primera década de 2000 en las raíces de los olivos ornamentales que se importaron desde la Península a Ibiza para ajardinar algunas de sus villas. De hecho, a día de hoy, varias de las subespecies de la lagartija pitiusa que ocupaban los islotes del litoral ya han sido extinguidas, puesto que las culebras los han alcanzado nadando, una conducta insólita en este animal en la Península.

Al principio, como suele pasar, nadie reparó en que aquel inesperado ‘huésped’, acomodado en las raíces de los olivos, iba a desencadenar funestas consecuencias para el pequeño saurio pitiuso.

A través de la hemeroteca de Diario de Ibiza, en mi artículo de hoy indago cuándo publicó este periódico la primera aparición de una culebra en el citado contexto temporal. Igualmente, señalo cuándo se da la primera voz de alarma.

Con anterioridad, nuestro rotativo se había hecho eco de la presencia de distintas especies de sierpes. Pero, en la mayoría de los casos, se trataba de apariciones anecdóticas, esporádicas, siempre de la mano del ser humano, bien con fines lucrativos, bien como mascotas de turistas o residentes.

En el verano de 1999 podemos leer, por ejemplo, el siguiente titular: «Aprehendida una serpiente pitón usada con fines publicitarios». Su propietario se paseaba con ella por las calles más frecuentadas de la ciudad de Ibiza provisto de una cámara Polaroid, invitando a los turistas a dejarse retratar con el animal luciéndolo sobre el cuello por un módico precio. Gracias a los desvelos del entonces concejal Ramon Mayol, la Policía Local incautó el ejemplar, que fue trasladado a un centro apropiado donde se garantizaba su bienestar.

Unos años antes, asimismo, el diario había publicado un reportaje sobre una especie de vedete extranjera que utilizaba dos boas en sus espectáculos eróticos.

El 21 de junio de 1934 aparece una curiosa noticia en la que se relata la aparición, en el campo, de una serpiente en la zona de Sant Antoni, causando temor, sobre todo, entre las mujeres. Téngase en cuenta que la población no estaba acostumbrada a estos ofidios, al no haber poblado jamás la isla. «La fantasía popular», escribe el redactor del rotativo, «se ha exteriorizado y estos días corría la voz de que eran ya cuatro las culebras cazadas, que mataban cuantos animales alcanzaban…». Un poco más adelante, concluye con estas palabras: «Este pobre animal, venga de donde venga, bien en las raíces de algún árbol de los que se traen para sembrar, bien en alguna barca pesquera, o tal vez oculto en algún equipaje, no ha hecho sino poner una nota de variedad a la cotidiana y monótona vida del pueblo». Coincidirán conmigo, queridos lectores, en que su deducción acerca de que la serpiente podía haber llegado en las raíces de un árbol no podía ser más premonitoria de la invasión de culebras que sufrimos en la actualidad.

Días después fue encontrada otra. Habrá que esperar a una noticia publicada el 19 de febrero de 1947 para que se aclare el origen de estos dos reptiles: «Hace unos años, no muchos, que un extranjero, tal vez por observación, tal vez por vesania, abandonó en los campos de un pueblecito costero de esta isla dos pequeñas serpientes, que había traído ex profeso de lejanas tierras».

Más de medio siglo después, al poco del cambio de milenio, empezarían a aparecer culebras aquí y allá por algunas áreas concretas de la isla. Al principio fue un goteo lento. Vinieron en las raíces y oquedades de los olivos, tal como hemos dicho al principio.

Atención, que el dato que proporciono a continuación es importante. La primera vez que Diario de Ibiza divulga la presencia de una de estas serpientes fue el 17 de mayo de 2001, bajo el titular «La Policía Local mata a tiros a una serpiente». El texto recoge un dato muy revelador: «El ofidio se encontraba en un árbol junto a los viveros de la carretera de Santa Eulària». Al indicar que estaba junto a los viveros, es posible que el animal procediera de uno de los olivos antes mencionados.

Las apariciones de estas culebras se suceden en los años siguientes. El 14 de diciembre de 2003, el escritor y periodista Mariano Planells, colaborador de este periódico, fue de los primeros en tomar conciencia del problema que se avecinaba con la invasión de estos reptiles. Escribe en su columna: «¿Controlarán la llegada de serpientes? Difícil».

La aparición de las culebras fue gradual hasta que, con los años, se intensificó alarmantemente. El 5 de junio de 2007 el diario informa de que, en un solo día, aparecieron tres serpientes en las cercanías de Sant Llorenç.

A fecha de hoy, la situación es ya irreversible. A costa de nuestra lagartija pitiusa, las serpientes han venido para quedarse. Su vertiginosa proliferación ha sido directamente proporcional a la desidia e incompetencia de todas las Administraciones públicas.