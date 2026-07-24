De miles de viviendas VPL y de ‘fer volar coloms’

Es como si hubiéramos descubierto hace cuatro días el dramático problema de la vivienda que tenemos en toda la isla. Los plenos de los municipios de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep dan vía libre a la construcción con precio limitado (VPL) en los terrenos que quedan entre zonas urbanas y suelos rústicos. Por lo visto, se trata de una medida extraordinaria aprobada ahora por el Govern balear. ¡A buenas horas! ¿Hasta ahora ha tenido que esperar el Govern para la medida de marras? Y en cualquier caso, ¿alguien puede creerse que la medida prosperará? Yo no. Es una cuestión de negocio. Se ha repetido mil veces que los constructores no son hermanitas de la caridad. Es del todo imprescindible crear incentivos significativos para que los constructores piquen, entren en el juego. Se dice que el éxito de la iniciativa dependerá del interés que despierte en el sector privado. Pues ya les adelanto que tal interés no se dará. Ni por asomo. Y para colmo se advierte que quienes acepten el envite de tales construcciones tendrán que cumplir las condiciones establecidas por la ley. Bien está, pero me pregunto si no están de guasa.

Y hace falta, por si fuera poco, conseguir en los consistorios acuerdo por mayorías, cosa peluda donde las haya. La ingenuidad y el voluntarismo, lo de que ‘debemos sumar y no enfrentarnos’ rojos y azules me temo que no cuela. Sobre todo cuando antes de arrancar el tema nos estamos tirando los platos a la cabeza. Y la prueba la tenemos en el PP, al que le ha faltado tiempo para arremeter contra el anterior Ejecutivo de Francina Armengol y el Gobierno central, acusándolos de la crisis actual de la vivienda. Mal empezamos y, sin embargo, nada nuevo. Pero que no decaiga. De momento, el vicepresidente del Govern nos asegura que por este sistema se construirán miles de viviendas. Han leído bien: pisos a miles. Hay que ver lo bien que suena lo de viviendas exclusivas para los residentes, domicilios más asequibles, etc. ¡Pues qué bien! Y el trámite será por ‘Vía Exprés’. Supongo que quieren decir que en vez de tardar en lanzar el tinglado la intemerata, será cosa de dos días. ¡Me lo creeré cuando lo vea!