Si los hijos de migrantes nos ganan el Mundial, bien

Como he seguido el Mundial a rajatabla, ahora no para de salirme contenido relacionado con todos los futbolistas implicados en cualquier lugar de internet en el que cliquee. De esta manera me voy enterando de las tristísimas historias familiares e increíbles historias de superación de los jugadores de la Selección y, en especial, de sus padres y/o abuelos.

Una de las que más me ha impactado es el relato de los padres de Nico Williams. Resulta que su madre estaba embarazada de su hermano mayor, Iñaki, cuando cruzó el desierto del Sahara, una buena parte del viaje a pie e incluso descalzos. Suerte para ellos, lograron sobrevivir a esa travesía (admitieron que si hubiesen sabido lo complejo que iba a ser, probablemente no lo habrían hecho) y saltar la valla de Melilla para después llegar hasta Bilbao. Esta historia de migración recibe un aluvión de positivismo, incluso en una red social tan rancia como Facebook, donde resulta que los posts de inmigrantes pueden recibir más likes que comentarios racistas en las publicaciones. Todo gracias a que Nico Williams dio la asistencia para que España, el país en el que nació, ganara el Mundial.

Lamentablemente para la enorme mayoría de padres y madres que se juegan la vida para que sus hijos vivan una mejor, no cumplen su parte del contrato (ganar un Mundial, poca cosa), por lo que piden su devolución a su país de origen. O el país africano más cercano que haya disponible. Total, con que no nos «invadan», nos da igual qué les pase.

Dicho esto, todos sabemos que nos llegan pateras cada día a Ibiza. Gente que ha cruzado el Sahara o que paga miles de euros por, prácticamente, suicidarse al subirse a una barca que demasiado a menudo no llega a las tan ansiadas costas españolas. También con mujeres embarazadas, cuyos hijos jamás jugarán al fútbol profesional, ni serán electricistas, camareros o médicos. Cada poco tiempo Salvamento Marítimo busca pateras que han desaparecido en el mar. A menudo pienso en aquella que desapareció hace unos meses con varias mujeres y sus bebés en brazos. Diario de Ibiza jamás anunció su hallazgo.