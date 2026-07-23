En modo zen antes de regresar al caos

A 1.500 metros de altura y frente al imponente Meije y los glaciares de Râteau y du Vallon, es lógico que el nivel de estrés que marca mi reloj esté bajo mínimos, sobre todo si se compara con la ansiedad que registra cuando estoy en Ibiza. Tumbados en hamacas, con la única y decadente preocupación de decidir qué quesos franceses comemos esa tarde y si podremos, otra vez, cenar a la fresca en la terraza y regar el gaznate con un Côte du Rhône mientras observamos los últimos rayos de sol sobre el valle de Oisans y sus cumbres aún nevadas, abrimos en nuestros móviles la web de Diario de Ibiza. Pero sólo un instante, para pispear. Queremos evitar que lo que veamos altere nuestro estado zen. Escuchamos cómo silban las marmotas mientras nuestros niveles de estrés, es inevitable, se desbordan al leer los principales titulares. Mi reloj se recalienta. En aquel remanso de paz es inconcebible pensar que pueda pasar casi nada de lo que sucede en la isla estos días. Descartamos que nos destripen los senderistas, montañeros, ciclistas y parapentistas que acuden aquí en verano y que representan la casi totalidad del turismo de esa zona alpina. Sería inimaginable también que alguien nos ofreciera gas de la risa o drogas en aquel retiro, mucho menos que los gendarmes hallen un supermercado de estupefacientes dentro de un coche o que se produzca un tiroteo en cualquiera de los pequeños pueblos bucólicos del valle, en los que no es raro que se cuele una ardilla saltarina. Allí nos sentimos a salvo. Y sí, todo francés tiene un pequeño Alain Prost en su interior, pero no circulan por aquí ni los taxistas, ni los repartidores de furgonetas ni los ricachones suicidas que aceleran como si la isla fuera Magny-Cours. Sólo una tempestuosa tromba nocturna altera el color azul huevo de pato del Isère y del Romanche, nada que ver con los reiterados y ya previsibles vertidos de aguas fecales que provocan el cierre (o no, aunque la mierda flote) de las playas de la bahía de Portmany. Apagamos el móvil, respiramos hondo, fijamos la mirada en los reflejos del sol en el hipnótico glaciar de Meije y tratamos de olvidar que regresamos al día siguiente.