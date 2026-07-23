Opinión
Un aeroport a Corona ja!
Estic absolutament en contra de la inversió de 230 milions d’euros que AENA pensa dur a terme a l’aeroport des Codolar, però per raons molt diferents a les de la gent que també n’ha mostrat la seua oposició.
Això no va de més o menys turistes, sinó d’un tema totalment diferent: tot i que estrictament l’actual aeroport està ubicat al municipi de Sant Josep, en realitat és un aeroport vilero. Ja va essent hora que aquesta illa aposti per una mesura de reequilibri territorial. Sense anar més lluny, Tenerife té dos aeroports. I ara no em vengueu amb que Tenerife la té més grossa (la superfície). La cosa ja està prou madura per plantejar-nos la construcció de l’aeroport Nord d’Ibiza.
I qualsevol amb unes nocions mínimes sobre la realitat geogràfica d’Ibiza arribarà a la conclusió que la ubicació perfecta per a l’aeroport nord d’Ibiza és el pla de Corona. Dit això, no em vengueu ara amb estampetes romàntiques dels ametllers florits. Els que ja no són morts es troben en estat vegetatiu -no confondre amb estat vegetal, que seria la seua natural condició.
Considerau els avantatges: un pla extens, vora la mar. I valorau també el cúmul d’avantatges. La bona gent coronera passaria de tenir un transport públic infame a estar pràcticament hiperconnectada. Les maleïdes marrades per anar i tornar de Santa Agnès desapareixerien, perquè s’hauria de reformar en profunditat la carretera. Segurament s’hauria de procedir a un desdoblament de carrils fins a Sant Rafel, sense descartar algun túnel. La cosa no queda aquí: jo som el primer en gaudir de les magnífiques truites que se serveixen a un determinat establiment. Però si un dia em ve de gust menjar merda -tot fent ús de la meua inalienable llibertat personal- només hauria d’accedir al recinte aeroportuari.
No menys important és el tema laboral: no em digueu, admirable gent coronera, que no se us cauria la bava de gust veient com els vostres fills i filles es posen l’uniforme i el penjaroll d’AENA, o de la companyia aèria que correspongui, o d’alguna franquícia, i se’n van a guanyar-se orgullosament el jornal a l’aeroport Nord d’Ibiza. Això, sense comptar que molts d’ells es podrien permetre el luxe d’anar a la feina a peu.
Fins i tot per a la gent religiosa la cosa quedaria resolta. Prou solucions arquitectòniques hi ha avui dia perquè l’església de Corona quedàs integrada com a la capella oficial de l’aeroport. Ho veis com ho tenc tot pensat?
Ho repeteixo: oblidau-vos dels punyeteros ametllers. Tanmateix, a l’estat de Califòrnia ja solucionen totes les necessitats mundials d’aquest producte. Tenen uns robots que sacsegen el tronc, despleguen una xarxa i fan la collita ells sols. Per aquí la guerra ja està perduda. Però encara els hi podem plantar cara, per una altra banda: a Califòrnia hi ha un aeroport que es diu Corona. El seu nom oficial és Corona Municipal Airport, ubicat al comtat de Riverside. Per aquí sí que els podem guanyar perquè és un aeroport de jugaroll, reservat per a vols privats, ni tan sols opera vols comercials.
Si la batalla dels ametllers està perduda, encara som a temps de deixar en ridícul Trump i companyia amb el nostro aeroport internacional al nord d’Ibiza. Només un detall: com que el nom Corona per a l’aeroport ja ens l’han pres els ianquis, jo suggeriria que es digués Aeroport Puig de n’Andreu, encara que Aeroport Puig de n’Andreu Coll no em faria cap nosa. Per cert, un indret ideal per ubicar-hi la torre de control al cim.
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