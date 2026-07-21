A nadie le gusta perder. Sin duda, es mucho más fácil ganar. Pero es en los tropiezos y los sopapos de la vida cuando se demuestra la verdadera talla moral de cada uno. El deporte es un buen espejo del que sacar conclusiones y reflexionar. Ante la derrota, podemos elegir entre la rabia incontrolada de un Paredes, que agrede furioso a dos futbolistas del equipo vencedor nada más acabar la final del Mundial, o una actitud mucho más civilizada y elegante. Más deportiva. Qué pésimo ejemplo el de esa selección argentina cuyos futbolistas dan la espalda al escenario donde La Roja celebra su justo triunfo en torno a la Copa del Mundo y se quedan mirando a una grada, una pataleta absurda y ridícula que causa estupor. Deportistas de élite incapaces de admitir la derrota, a pesar de su juego salvaje y de la miopía y manga ancha del árbitro. Al otro lado, un equipo que mantuvo el tipo y el buen juego incluso ante la anulación de dos goles (dos, nada menos) y frente a una violencia que buscaba desmontar y romper al adversario, de forma literal.

Al hablar de éxitos y fracasos deportivos, me viene a la memoria Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia para muchos, que en plenas olimpiadas (Tokio, 2021) se retiró de varias finales, todo un bombazo incomprensible en un principio, pero que luego ella explicó: quería proteger su salud mental y su integridad física. Fue tan valiente que en un momento de presión extrema como unos Juegos Olímpicos, aun siendo la gran estrella mundial en su disciplina, decidió dar un paso a un lado y contar por qué. «Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos. A veces siento todo el peso del mundo encima de mis hombros», sentenció. Sufría twisties, un bloqueo mental que hace que los gimnastas no sepan dónde están mientras giran. Además de la presión insoportable y las secuelas de los abusos sexuales que había padecido por parte del exmédico del equipo.

La derrota es la que nos define, mucho mejor que los triunfos. Pero a veces la derrota no lo es tanto. Todo depende de cómo se mire y qué se valore. El gesto de Biles quedó para la posteridad como un ejemplo que sirvió además para hablar abiertamente del tabú de la salud mental. Ahí sí que demostró su talla como deportista y ser humano. Nunca fue más grande Simone que en aquellas olimpiadas en las que se plantó.