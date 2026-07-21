«Las catástrofes que nunca llegan»

Atónito me quedé al leer en los medios sobre el «gran debate» acerca de la política general de la isla en este último año y la «magnífica» gestión de los actuales gobernantes. Como si de una utopía se tratara, la quimera emergió en el debate público. Y me pareció que se ha consolidado un discurso político que viene a contraponer dos formas de contemplar el futuro: por un lado, la de quienes exhiben indicadores de gestión a corto plazo —menos vehículos, menos caravanas, menos plazas turísticas irregulares y un mayor uso del transporte público—; por otro, la de quienes vienen advirtiendo de la existencia de riesgos estructurales y que son etiquetados por los primeros como «catastrofistas». Pues bien, me incluiré entre los segundos.

Cuando se examinan los datos disponibles sobre clima, agua, residuos y energía, la verdadera línea divisoria no se encuentra entre optimistas y pesimistas, sino entre quienes aceptan la existencia de límites biofísicos y quienes prefieren ignorarlos o negarlos.

El primer elemento es el clima. La serie histórica de temperaturas en Ibiza muestra un aumento claro de la temperatura media en las últimas décadas, con varios de los años más cálidos registrados en el periodo reciente. Los datos recogidos a nivel local señalan que tanto las temperaturas medias como las máximas se han incrementado de forma consistente, situando a la isla en una trayectoria compatible con escenarios de mayor frecuencia e intensidad de olas de calor y mayor riesgo de incendios forestales. Por tal motivo, cuando escucho hablar en este contexto de «catástrofes que nunca llegan», supone desconocer que la crisis climática ya se manifiesta en los registros meteorológicos y en las alertas de riesgo emitidas cada verano con pérdidas no solo ecológicas, sino también económicas.

El segundo elemento es el agua. Si por algo se caracteriza el modelo actual es porque combina recursos hídricos naturales limitados con una elevada presión demográfica estacional propiciada, en parte, por un sistema turístico orientado a obtener beneficios a corto o medio plazo. Los informes de sostenibilidad elaborados en la última década muestran que una parte importante de las masas de agua subterránea de la isla se encuentran sobreexplotadas o en riesgo de estarlo (véase la tabla 8 del estudio de Navarro-Sousa y otros, 2020); en algunos acuíferos se han documentado tasas de explotación alarmantes, y la fecha límite para recuperar su buen estado se acerca. A ello sumar algunos estudios sectoriales sobre turismo y agua en Balears que estiman que la actividad turística consume alrededor de una cuarta parte de los recursos hídricos del archipiélago, con picos de demanda concentrados en los meses de menor precipitación (González-Pérez, 2024). En este escenario, la isla depende cada vez más de la desalación para atender la demanda estival, con los consiguientes costes energéticos y económicos (Navarro-Sousa y otros, 2020). Toda esta combinación de situaciones que evidencian cómo los acuíferos se sitúan al límite y la dependencia de infraestructuras de emergencia no supone un simple «problema de gestión», como se suele mencionar; estamos ante un indicador de una vulnerabilidad profunda a nivel socioecológico, especialmente frente a la crisis ecológica derivada del cambio climático.

La presión antrópica sobre el territorio de nuestra isla se refleja especialmente en los residuos y la energía como tercer elemento. Los informes de sostenibilidad (Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation) muestran cómo la generación de residuos ha ido incrementándose en cuanto a su producción, llegando a recibir el vertedero en los últimos años decenas de miles de toneladas, lo que ya ha supuesto toda afectación a la corta la vida útil prevista. Aunque es cierto que se han conseguido reducciones puntuales en el volumen vertido, no podemos olvidar que la tendencia sigue anclada a un modelo de consumo y movilidad de alta intensidad y que parece que seguirá en esa senda. En paralelo, la incorporación de energías renovables en el sistema eléctrico de las islas es todavía mínima: la producción fotovoltaica apenas cubre una fracción muy pequeña de la demanda total, lejos de los objetivos marcados en la legislación autonómica, que menciona el 35% para 2030, y en los compromisos internacionales. Esto lo que viene a significar es que una parte significativa de la energía necesaria para sostener el modelo turístico actual se sigue generando a partir de fuentes fósiles, y ello refuerza el círculo de emisiones contaminantes y calentamiento global que afecta especialmente a nuestra isla.

Un cuarto elemento es la presión ejercida sobre el suelo y la vivienda. No entraré en la abundante literatura doctrinal sobre sostenibilidad hídrica y turismo en territorios insulares, pero buena parte de ella advierte que la combinación de una elevada densidad de población flotante, el crecimiento urbanístico y una gestión ineficiente de los recursos hídricos termina afectando y comprometiendo la capacidad de regeneración del sistema. En Ibiza, la expansión de los usos turísticos y residenciales de alta intensidad, unida a la insuficiente diversificación económica, ha agravado una cuestión esencial para la vida cotidiana de la población: el acceso a la vivienda. Esta se ha convertido en uno de los principales problemas socioeconómicos para los residentes como consecuencia de las tensiones generadas por las dinámicas anteriormente descritas que llegan a expulsar a residentes de la propia isla. Cada incremento de la presión humana sobre el territorio exige más agua, más energía y más infraestructuras. En un contexto en el que los acuíferos se encuentran cerca de su límite de extracción y el peso de las energías renovables sigue siendo prácticamente testimonial, se configura un escenario complejo y de difícil adaptación.

Con todo ello, la estrategia política adoptada por algunos de reducir el debate a una oposición entre «catastrofismo» y «gestión eficaz» resulta muy preocupante. No se trata de negar que las regulaciones sobre la entrada de vehículos, el control de caravanas o el combate contra la oferta turística ilegal sean necesarias; de hecho, los datos muestran que estas medidas tienen efectos positivos sobre la presión inmediata a corto plazo. El problema es presentarlas como prueba suficiente de que los riesgos estructurales pueden estar resueltos. La adaptación a la crisis climática en un territorio insular, al ser estos considerados de gran vulnerabilidad, exige políticas e instrumentos que operen sobre el sistema o modelo implantado, no solo sobre sus excesos más visibles. Exige, por lo tanto, cuestiones que van más allá: limitar la carga humana total, priorizar usos del agua compatibles con la regeneración de acuíferos, acelerar la transición energética o inclusive reorientar la economía hacia actividades menos dependientes de la saturación turística. Cuestiones estas que parecen no existir a la vista de estos mensajes.

La evidencia científica permite que nos adentremos en que en nuestras islas estamos operando muy cerca de sus límites ecológicos e infraestructurales. Y, ante esta panorámica, afirmar que «las catástrofes nunca llegan» parece que no es una descripción prudente de la realidad, sino que puede ser interpretado como un gesto de negación. El riesgo no suele medirse en titulares alarmistas, sino en series de datos: temperaturas, precipitaciones, reservas hídricas, salinidad, residuos, kilovatios renovables, turistas por residente, litros de agua consumidos por persona y día... Es sobre ese conjunto de indicadores, y no sobre percepciones de pesimismo u optimismo, donde debería centrarse la discusión pública si quieren proponer mejoras reales y efectivas.

Pensar en el futuro de nuestras hijas e hijos, a la vez que en el de la propia isla, debe hacernos recordar que la tan ansiada —por algun@s— sostenibilidad no se garantiza con mejoras puntuales para conseguir un par de buenas temporadas, sino con propuestas o instrumentos estructurales que incorporen a los límites físicos del territorio dentro de las políticas públicas. Negar o ignorar esos límites no los hace desaparecer; únicamente servirá para aplazar el momento en que ya no puedan ser corregidos.