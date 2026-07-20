Una nueva temporada ‘rara’

Hay cosas que no cambian, que se repiten cada año de manera sistemática como si estuvieran escritas en un guion caprichoso pero que nos permiten sentar cátedra y quedar como señores o señoras, o iniciar conversaciones con alguien al que conoces ligeramente o con quien no tienes la más mínima relación. ‘¡Qué calor!’ o ‘la ciudad está sucia’ o el manido pero interesante ‘este verano sí que están pasando cosas’. Y la gente no se refiere a cosas buenas, qué puñetas, ojalá. No ha caído una gota en meses, ni de lluvia ni de millones. Y tampoco ha dimitido nadie, qué osadía, ni han ardido los coches y las motos que van a escape libre ni han salido los policías en tropel a recorrer las calles para asustar a los malos, ahora en un paraíso que parece hecho a medida.

Siempre son ‘cosas’ malas. Asesinatos, balconings, atropellos, vertidos de mierda, literalmente, en el mar, drogas, macarras, soplagaitas, cretinos, borderlines de manual... El listado se tacha cada verano en apenas dos semanas pero siempre resulta algo así como alentador, narcotizante, recorrerlo con delectación hasta que llega el bendito otoño, que como a la primavera ya ni se le espera (y luego no hay cambio climático, iluminados).

Así pasamos los veranos los salvajes insulares, aunque el visitante crea que todo es jolgorio, orgía continua y benditos atardeceres viendo caer el sol como ha caído durante los últimos millones de años. Pero seguiremos aplaudiendo, claro.

Mi teoría (tengo muchas y son famosas porque no se las traga ni Cristo) es que nos autonarcotizamos en la isla de los narcóticos para intentar sobrevivir donde palman unos cuantos cada temporada por una u otra razón; una especie de lobotomía colectiva que nos permite seguir adelante, no dar un paso a derecha o a izquierda para asesinar a alguien, porque ganas no nos faltan. Tampoco candidatos.

Como estos artículos tienen siempre un cariz apestosamente negativo, mejor acabar pensando en el baño sabatino en día libre y en la gloriosa victoria en el Mundial en la noche del domingo. Aunque como esta estupidez se publica el lunes y la escribo el viernes, es posible que tenga que comerme mis palabras (piedad, Jessica, piedad...).