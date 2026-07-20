Un mundial en casa de ‘Los Soprano’

Con la resaca del mundial tras el triunfo de la selección española en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, territorio de los gánsteres de Los Soprano, casi parece imposible afrontar el folio en blanco de este artículo con un lenguaje y un contenido distintos a lo futbolero. Inolvidable e histórico el gol de Ferran Torres, que puso el colofón al excelso juego de España, que con su fútbol control superó ampliamente la marrullería y las tácticas barriobajeras de los argentinos, a los que solo faltó salir al césped armados con estiletes. Lamentable estrategia, indigna de la final de un campeonato del mundo, que superó con creces la calidad del equipo español, liderado por un Rodri imperial. Qué contraste tan grande entre la calidad de Lionel Messi en este mundial, a sus 39 años –aunque el domingo estuviera ausente–, y el saber estar del técnico Scaloni, con el resto de macarras que conforman el combinado albiceleste.

La alusión a ‘Los Soprano’ viene al caso tanto por el juego sucio desplegado por los argentinos, que lamentablemente siguieron pateando, golpeando y provocando incluso tras el pitido final, como por el hampa que siempre ha rodeado a la FIFA, un organismo que rige el fútbol mundial con la misma democracia que imperaba en el clan de los Corleone y que en esta Copa del Mundo ha quedado más en evidencia que nunca. Ya cabía temerse lo peor cuando el pelota número uno del globo, Gianni Infantino, se inventó un trofeo llamado Premio FIFA de la Paz, para entregárselo a Donald Trump como premio de consolación a su fracaso en la intentona cutre de hacerse con el Nobel, al tiempo que va pegando tiros por el mundo y amenazando a naciones soberanas con usurpar su territorio.

Que el presidente Trump, en pleno mundial, llamase a Infantino para que le perdonase una tarjeta roja al delantero estrella de Estados Unidos y éste le hiciese caso, pasará a los anales como una de las manipulaciones más descaradas y lamentables en la historia del deporte. Tal decisión muy probablemente acabará costándole el cargo a Infantino, para que otro hampón de guante blanco se siente al frente de la mesa presidencial. Y si en el mundial de Qatar quedó ridículo el déshabillé negro que le colocaron a Messi para alzar la copa, en el MetLife Stadium tuvimos que soportar a Trump colándose en la foto de los campeones, mientras el servil Infantino no se atrevía a retirarlo a tiempo del escenario.

Como decía al principio, escribir estas líneas de opinión sobre actualidad local no resulta tarea fácil, a pesar de que asuntos de importancia no faltan. Ahí sigue la intermitente guerra portuaria y aeroportuaria de los ibicencos frente a las entidades estatales, que nunca actúan teniendo como norte nuestro interés general. Lo dijo bien claro el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, al reclamar una zona de servicio, habitual en otros puertos, donde puedan descansar y esperar a coger el siguiente barco los camioneros que traen mercancías a la isla y que ahora lo hacen dispersos por las carreteras y los polígonos industriales. La Autoridad Portuaria Balear satura los muelles con centros comerciales, restaurantes de lujo y discotecas, pero no hay sitio para las funciones y servicios imprescindibles que debe albergar un puerto.

Asimismo, el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, volvió a quejarse de la saturación con anuncios de discotecas dentro y fuera del aeropuerto, que este año ya incluso ha incorporado una cabina de dj. Decía Marí que desde las instituciones se lucha contra el estereotipo de Ibiza como territorio exclusivo de discotecas y que el aeropuerto únicamente funciona como una caja registradora. Lo comentó durante la conferencia del PP de este fin de semana, en el Hotel Torre del Mar, y lo sorprendente es que no se lo dijera a la cara al vicepresidente de Aena, a quien tuvo delante hace unos días, cuando vino a dar explicaciones sobre el macroproyecto de ampliación de la terminal. Sus explicaciones, por cierto, no convencieron a nadie salvo a los políticos que se sentaron a su lado.

Incluso se podría analizar el riesgo que supone presumir de seguridad en un municipio donde se reparten puñaladas y los camellos campean por las calles, o la insólita reivindicación que desde las páginas de Diario de Ibiza hacía una wedding planner de la isla, reclamando una regulación especial para que puedan hacerse fiestones en las bodas, sin miedo a que la policía las interrumpa. A los vecinos de las villas donde se pretenden realizar dichos eventos, que les zurzan, claro.

En fin, que por unos días mejor disfrutar del triunfo de la selección, del magnífico espectáculo deportivo que ha ofrecido y de la ilusión de que el próximo mundial se jugará en casa, con unos jóvenes que entonces estarán en el esplendor de su carrera deportiva. ¡Enhorabuena!n