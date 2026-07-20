Opinión
Estiu d’incendis
Vaig llegir la setmana passada que, en el que duim d’estiu, ja hi ha hagut tres vegades més incendis (a l’àrea mediterrània de la Península Ibèrica i les Balears) que per la mateixa època durant l’any passat. Els incendis augmenten, igual que augmenta la temperatura (encara que avui dia continua havent-hi gent que nega allò que la majoria dels científics diuen sobre el canvi climàtic).
Una part considerable d’aquests incendis han estat provocats (directament per piròmans, que frueixen veient com el foc devora el bosc -o el que sigui- o per negligències, com la d’aquell treballador que usava una màquina espurnejant vora el rostoll, allà per la Bisbal). Em sembla que les dades oficials deien que aproximadament un quaranta per cent. Que no és poca cosa. Però, així mateix, ens en queden un seixanta per cent que s’han produït per causes naturals (una de les més funestes, els raigs de tempesta, en aquestes tempestes seques d’estiu amb aparell elèctric i sense mica de pluja, que també apareixen últimament amb una certa regularitat).
Que es produeixin tants incendis i que es propaguin amb tanta facilitat té a veure, sobretot, amb la manca de gestió forestal. En la nostra societat tradicional, al bosc se li donaven multitud d’usos, la majoria dels quals contribuïen a reduir el risc d’incendis. Es feia servir llenya -molta del sotabosc- per coure forns de calç, quan les cases, de manera generalitzada, s’emblanquinaven. Es coïen sitges per fer carbó, que després es duia als nuclis urbans o directament s’exportava. Hi hagué un temps en què mariners eivissencs deien que coneixien totes les cuines de Dénia, perquè s’exportava carbó al continent amb una certa regularitat. I, a més a més, hi solia haver bestiar pasturant pel camp i pel bosc. (Les cabres, tot siga dit entre parèntesi, igual que els àsens, són uns netejadors de bosc extraordinaris).
Actualment, com a molt, es té cura que no hi hagi excessiva vegetació rostollosa a la vora de les carreteres. Així, si algun capesflorat tira una llosca encesa hi ha menys possibilitats que acabi provocant una autèntica catàstrofe incendiària. També se suposa que els ajuntaments estableixen uns perímetres de seguretat als habitatges que es troben en zones forestals. Deixant de banda la qüestió dels perímetres -que resulta pur sentit comú-, s’hauria de tenir en compte que la construcció en zones forestals no sembla la més adequada. En qualsevol cas, s’ha de fer atenció a la proliferació de cases en aquestes àrees, ben sovent edificades per comercialitzar-les turísticament, o com a segones residències que persones amb gran poder adquisitiu frueixen un parell de setmanes a l’any. Tots aquests excessos, evidentment, també passen factura.
Una desgràcia -un accident, un incendi- sempre es pot produir, sempre pot arribar-nos de manera fortuïta, sempre pot respondre a causes naturals. Però en la majoria dels casos guarden relació amb les pràctiques portades a terme pels humans. I, per tant, serien evitables. De vegades, cosa que fa més ràbia, serien fins i tot fàcilment evitables. Ara no es poden fer barbacoes pel camp, ni molt manco en àrees forestals, però no es té gaire en compte la perillositat en l’ús de determinades màquines, i una part de la població és poc conscient del risc que patim, especialment durant els mesos d’estiu, d’incendis forestals.
Treballar el camp i treballar el bosc constitueix l’antídot principal contra els incendis. L’explotació agrícola, amb les finalitats de sempre -no solament paisatgístiques-, resulta del tot necessària per al desitjable equilibri ecològic. Incentivar la producció de proximitat, l’agricultura ecològica i animar els jóvens a tornar al camp haurien de formar part de l’agenda de tots els grups polítics. Incentivar vol dir, efectivament, proporcionar incentius; és a dir, fer que treballar al camp constitueixi una opció atractiva per a un nucli important de persones. El primer tallafocs és un camp treballat.
La gestió del bosc potser és més complicada, però sempre es poden dur a terme petites (o grans) iniciatives per millorar-la. En aquest punt, per exemple, podem esmentar la iniciativa portada a terme a diversos municipis de Mallorca de coure forns de calç, per fer-la servir després per emblanquinar edificis públics o edificis singulars, com ara esglésies. (Les d’Eivissa, tot siga dit entre parèntesi, tenen més blanc que les de Mallorca i, per tant, s’hi podria fer servir més calç).
Pensem, finalment, que, quan han d’intervenir els bombers, una part del mal ja està fet. La seua tasca abnegada farà que no sigui tot pitjor, però la gestió ha de començar abans que l’incendi es produeixi.n
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