Opinión | Tribuna
La capital d’Eivissa deixa de ser una assignatura pendent en inversions educatives
Durant massa anys, la capital d’Eivissa ha estat una assignatura pendent en matèria d’inversions educatives. Mentre la ciutat creixia, els centres educatius assumien cada vegada més alumnes, les necessitats s’acumulaven i les grans inversions no acabaven d’arribar. Avui, però, podem afirmar que aquesta realitat ha començat a canviar. I no és una percepció ni una declaració d’intencions: són els fets els que ens permeten dir que Eivissa deixa de ser una assignatura pendent en inversions educatives.
El millor exemple és el futur IES Eivissa - Can Cantó. Després de més de vint anys sense construir un nou institut públic a la ciutat, la presentació d’aquest projecte representa molt més que l’inici d’una obra de 14,4 milions d’euros. Representa la resposta a una reivindicació històrica de les famílies, dels equips docents i de tota la comunitat educativa. Les seues 690 noves places escolars permetran donar resposta al creixement del municipi i planificar el futur amb unes infraestructures adequades a les necessitats actuals.
Aquest nou institut és, també, un exemple del valor de la col·laboració institucional. L’Ajuntament d’Eivissa ha fet la seua part cedint els terrenys necessaris perquè aquest projecte fos possible, perquè sempre hem tingut clar que quan les administracions uneixen esforços amb un objectiu comú, els resultats acaben arribant. L’educació no entén de colors polítics; entén de compromís, de responsabilitat i de la capacitat de transformar les necessitats en realitats.
Però aquesta nova etapa no es limita a la construcció d’un institut. Fa un any, l’Ajuntament d’Eivissa i la Conselleria balear d’Educació i Universitats vàrem signar el conveni d’inversions més important que mai s’ha destinat als centres educatius públics del nostre municipi. Més de 4,5 milions d’euros estan permetent actuar en nou escoles públiques amb la construcció i millora de gimnasos, pistes esportives, zones d’ombra, parcs infantils, espais d’emmagatzematge i moltes altres actuacions que els equips directius reclamaven des de feia anys.
Les primeres actuacions ja estan en marxa i, durant els pròxims mesos, aquestes inversions començaran a ser visibles. No parlam de promeses ni de projectes que quedaran dins un calaix. Parlam d’obres que milloraran el dia a dia de milers d’alumnes, docents i famílies. És, sens dubte, la inversió més important que s’ha fet mai en la millora dels centres educatius públics de la ciutat d’Eivissa.
Aquest canvi també es reflecteix en una manera més àmplia d’entendre l’educació. El nou Camp d’Aprenentatge que s’oferirà a la instal·lació municipal de Can Tomeu, impulsat conjuntament pel Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Eivissa, amplia l’oferta educativa de la nostra illa i posa el patrimoni de la ciutat al servei de l’aprenentatge.
Educar és molt més que impartir coneixements dins una aula. També és despertar la curiositat, fomentar el respecte pel medi ambient, conèixer el nostre patrimoni i entendre el territori on vivim. Amb Can Tomeu oferirem als infants i joves una experiència educativa que complementa la formació acadèmica i reforça valors tan importants com la sostenibilitat, la convivència i l’estima per Eivissa.
A aquesta aposta s’hi afegeix una altra notícia especialment rellevant per a moltes famílies. A partir del pròxim curs, tots els centres públics d’Educació Infantil i Primària del municipi disposaran de servei de menjador escolar. És una passa molt important perquè contribueix a facilitar la conciliació familiar, afavoreix la igualtat d’oportunitats i continua reforçant la qualitat dels serveis que ofereix l’escola pública.
Com a regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Eivissa, em sent especialment orgullosa de comprovar que moltes d’aquestes actuacions són el resultat d’un treball constant i sostingut en el temps. Durant aquest mandat hem mantingut un contacte permanent amb els equips directius, les associacions de famílies i la comunitat educativa per conèixer de primera mà les seues necessitats. La política útil consisteix precisament en això: escoltar, dialogar i convertir les demandes en projectes concrets que millorin la vida de les persones.
Som conscients que encara queda camí per recórrer. Les necessitats educatives evolucionen i sempre hi haurà nous reptes. Però també és important saber reconèixer quan una dinàmica canvia. Durant massa temps, Eivissa va esperar unes inversions que no arribaven. Avui, gràcies al compromís del Govern de les Illes Balears i a la col·laboració lleial entre administracions, la nostra capital compta amb projectes que fa només uns anys semblaven impossibles.
Per això crec que podem afirmar, amb prudència però també amb satisfacció, que Eivissa deixa de ser una assignatura pendent en inversions educatives. I quan l’educació es converteix en una prioritat, els qui realment hi guanyen són els nostres infants, la nostra Joventut i el futur de la nostra ciutatn
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