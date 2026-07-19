Sant Antoni tiene un problema de orden público

Sant Antoni tiene un problema serio de orden público, como ponen de manifiesto informaciones y sucesos de los últimos días: un muerto tras ser apuñalado a plena luz del día en una zona muy concurrida, el paseo marítimo a la altura de es Caló des Moro; y la venta de drogas a la vista de todo el mundo, con total impunidad, incluido el tráfico de gas de la risa.

Un comerciante de Sant Antoni ha denunciado en Facebook y en los medios de comunicación que unos camellos han instalado un punto de venta junto a su tienda, en el centro del pueblo, muy cerca de un colegio, del Ayuntamiento y de la propia Policía Local, y que aunque lo ha comunicado tanto a este cuerpo como a la Guardia Civil, la respuesta que ha recibido es que no pueden actuar contra los traficantes. Estos, envalentonados, se enfrentan a él y le amenazan, tanto en persona como en la red social. Una situación intolerable que debe ser afrontada y corregida de inmediato: no puede ser que los camellos se adueñen de la calle de esta forma, ante el absoluto desamparo de los vecinos, que comprueban entre la frustración y la indignación cómo ni la Policía Local ni la Guardia Civil actúan ante esta actividad flagrante. El propio alcalde, Marcos Serra, llamó al vecino al conocer su queja pública, por lo que es de esperar que sirva para que la Policía Local actúe e impida el tráfico de drogas en este punto.

De la misma forma, es descorazonador comprobar cómo la venta de globos con óxido nitroso, y su consumo como droga, sigue siendo una actividad normalizada que se desarrolla en el paseo y en las calles del West, a la vista de todo el mundo, incluidos niños, adolescentes y familias. Cualquiera puede comprobarlo dándose una vuelta cualquier día por estas zonas, donde los numerosos vendedores, cargados con las bombonas y los globos, ni siquiera se esconden, ni tampoco los turistas que los compran y se drogan aspirando el gas. Una situación que lamentablemente se mantiene desde hace años, y que exige una actuación mucho más contundente y eficaz por parte del Ayuntamiento, la Policía Local y la Guardia Civil. Los responsables municipales se escudan en la necesidad de un cambio legislativo para penalizar el uso del óxido nitroso como droga, y desvían la responsabilidad hacia el Gobierno central. Si este cambio puede hacer más efectiva la persecución de esta actividad, bienvenido sea, pero mientras tanto que se empleen a fondo los medios existentes para perseguir el comercio ilegal de un producto nocivo para el consumo humano y que además da una imagen lamentable del pueblo.

La presión de las fuerzas y cuerpos de seguridad debe ser mayor para evitar que los camellos campen a sus anchas y se sientan tan impunes que incluso se enfrenten a los comerciantes que les plantan cara, arriesgando su integridad y la de su negocio. No se puede dejar solo frente a los matones a un vecino que, llevado por la desesperación ante la falta de respuesta policial, decide denunciar públicamente cómo los traficantes se han adueñado de una calle para vender droga con absoluto descaro. El comerciante critica que tanto la Policía Local como la Guardia Civil le contestaron que no pueden hacer nada, asegura que no hay presencia policial a pesar del punto de venta de drogas y concluye: «Estamos abandonados».

El Ayuntamiento y también la Guardia Civil deben acabar de una vez con la impunidad del trapicheo de drogas en Sant Antoni, y eso requiere una presión policial permanente que sirva de elemento disuasorio para los traficantes. El principal reto del Consistorio es impedir que se vendan y consuman estupefacientes (incluido el gas de la risa) de forma descarada y normalizada en las calles, como si fuera algo inevitablemente asociado a una zona de ocio nocturno. Todos los demás esfuerzos del Ayuntamiento por mejorar la situación en el centro del pueblo son vanos si no acomete el grave problema de orden público originado por la venta y consumo de drogas, que está ligado a la inseguridad y la delincuencia de todo tipo, y genera un sentimiento de desconfianza y de desamparo entre los residentes, comerciantes y entre los propios turistas.