Opinión | Tribuna
Posar ordre per preparar el futur d’Eivissa
Hi ha moments en què una illa ha de decidir si continua gestionant els problemes de sempre o si s’atreveix, d’una vegada, a afrontar-los. Aquesta legislatura hem optat per la segona via. No perquè sigui la més senzilla ni la més còmoda, sinó perquè és l’única responsable.
Durant molts anys hem parlat de saturació, de mobilitat, d’intrusisme, de pressió turística o d’habitatge. El diagnòstic era compartit. El que faltaven eren decisions. Per això, des del Consell d’Eivissa, hem volgut substituir el debat basat en percepcions per decisions basades en dades. Governar no és administrar titulars; és prendre mesures que permetin millorar la realitat encara que, inicialment, generin debat.
Aquest estiu comencem a disposar dels primers indicadors que permeten valorar si el camí emprès és l’adequat. I les dades apunten en una direcció clara.
La regulació de l’entrada de vehicles, una mesura que durant anys es va considerar impossible, ja ofereix els primers resultats. Durant el 2025 varen desembarcar aproximadament un 15% menys de vehicles que l’any anterior, mentre que la intensitat mitjana diària de la xarxa viària s’ha reduït un 4,2%. Encara més significativa és la disminució de caravanes: entre maig i juny d’enguany n’han arribat un 75% menys que en el mateix període de 2025.
Aquestes dades no són un objectiu en si mateix. Són un instrument per contenir un creixement que, durant massa temps, s’havia produït sense eines de regulació. No es tracta d’impedir que la gent vingui a Eivissa, sinó d’evitar que la pressió sobre les nostres infraestructures continuï augmentant any rere any.
Ara bé, limitar l’entrada de vehicles només té sentit si, al mateix temps, s’ofereixen alternatives reals. Per això aquesta legislatura també ha impulsat la transformació més important del transport públic de les darreres dècades.
Només durant el mes de juny s’han superat el milió de viatgers en autobús. Fins al 15 de juny, l’ús del transport públic acumulava un increment aproximat del 16% respecte del mateix període de l’any anterior. El nou contracte incorpora un 52,6% més d’expedicions, un 60,9% més de quilòmetres recorreguts, un 74,2% més d’hores de servei i una flota que arribarà a incorporar prop de seixanta autobusos elèctrics.
Són dades que demostren que regular la mobilitat no consisteix només a limitar, sinó també a oferir alternatives més eficients, sostenibles i atractives per als residents i per als visitants.
Aquest mateix plantejament és el que s’ha aplicat a la política turística.
Durant massa temps el debat s’ha reduït a discutir si arribaven massa turistes o massa pocs. Crec sincerament que aquest ja no és el debat. La pregunta que ens hem de fer és quin model turístic volem per a Eivissa i com gestionam l’èxit d’una destinació madura sense posar en risc la qualitat de vida dels qui hi viuen.
Per primera vegada, el Consell disposa d’un Servei d’Intel·ligència Turística que permet prendre decisions a partir de dades objectives. Per primera vegada també s’està redactant un PIAT que ordenarà el desenvolupament turístic de l’illa amb criteris de contenció, planificació i sostenibilitat.
I aquesta planificació va acompanyada d’una actuació decidida contra una de les principals fonts de desequilibri: l’oferta turística il·legal.
Avui hi ha més inspectors, més coordinació institucional, més tecnologia i més eines per detectar i retirar anuncis il·legals. Fruit d’aquesta feina s’han eliminat més de 18.000 places turístiques irregulars de les plataformes de comercialització i, segons les dades de l’Ibestat, durant l’agost de 2025 hi havia entre 18.000 i 20.000 persones menys cada dia a l’illa respecte del mateix període de l’any anterior. Per primera vegada podem parlar, també aquí, d’una reducció de la pressió humana.
Aquestes són les dades que, al meu entendre, millor expliquen el canvi de model.
Perquè el turisme no és el problema d’Eivissa. Ho he defensat sempre. Els problemes apareixen quan no hi ha regulació, quan la il·legalitat competeix amb qui compleix les normes i quan el creixement es produeix sense planificació. Regular no és prohibir. Regular és protegir allò que funciona i corregir allò que perjudica la convivència.
Aquesta mateixa manera d’entendre la gestió també s’està aplicant a altres reptes estructurals. L’habitatge continua sent la principal preocupació de moltes famílies, i encara queda molta feina per fer. Però el Consell ha deixat d’utilitzar les competències com una excusa per no actuar. Hem cedit sòl per facilitar habitatge públic, col·laboram amb els cinc ajuntaments i amb el Govern balear i ja s’ha presentat el projecte de 25 habitatges dotacionals de lloguer sobre un solar cedit pel Consell.
També hem volgut transformar espais que simbolitzen una nova manera de planificar. Sa Coma n’és probablement el millor exemple. En pocs anys s’hi han invertit més de vint milions d’euros per convertir aquest espai en un referent en formació, emergències i serveis públics, demostrant que la planificació a llarg termini també dona resultats.
Naturalment, ningú pot afirmar que tots els problemes estiguin resolts. No seria cert. Eivissa continua afrontant desafiaments importants en habitatge, residus, recursos hídrics o immigració. Però crec que avui sí podem afirmar una cosa: l’illa disposa de més eines, més planificació i més capacitat de resposta que fa set anys.
Aquest és, al capdavall, el debat que considero important.
No si encara hi ha problemes, perquè n’hi continua havent. El veritable debat és si avui Eivissa està més preparada per afrontar-los que fa uns anys. Estic convençut que la resposta és afirmativa.
Posar ordre no és un eslògan. És una manera d’entendre la política. Significa prendre decisions difícils quan són necessàries, planificar abans que improvisar i pensar en la pròxima dècada més que en el pròxim titular. Perquè preparar el futur d’Eivissa és, precisament, la principal responsabilitat que tenim amb aquesta generació i amb les que vindran.
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