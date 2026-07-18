Opinión
Bernat Joan, Ausiàs March, Hollywood...
A no dubtar Bernat Joan -polifacètic escriptor de tota mena i condició- és personatge fiable. Absolutament. La raó és simple. Bernat Joan manifesta el seu interès per l’anomenada literatura policíaca. Una actitud sempre/sempre orientadora. I en un sentit positiu, és clar. Aixó vol dir que apreciar per exemple Burnett, Hadkey Chase, Jim Thompson sense oblidar Raymond Chandler aporta dades d’importància clarificadora. Però també és cinèfil i algun dia soparé amb ell per parlar i exclusivament de thriller i de cinema. Jo per exemple estimo Howard Hawks i aquets fet em fa fiable, ¿o no?. Però l’escriptor s’explica millor a l’hora de parlar d’Ausiàs el seu darrer llibre editat per Ramon Mayol, Ibiza 2026. «M’hi duc bé amb la novel.la policíaca, amb el thriller però aquesta, amb els sentiments i els dubtes humans m’ha resultat complicada» afirma Bernat Joan en entrevistà a Marta Molin a les planes de ‘Diario de Ibiza’ dies passats. ¿És doncs el llibre que ara té el bon lector a la seva disposició un thriller a l’estil ‘El somni etern’?. No exactament. No exactament però...La novel.la -excel.lent novel.la cal dir amb precisió i convenciment- s’ubica en dos èpoques separades pel temps i per la història, la València d’Ausiàs March i el Hollywood d’ara mateix protagonitzat per un guionista que vol portar a la pantalla la biografia del nostre personatge esmentat, les seves odissees, les aventures, les seves odises. el ritme, potser la lluita de dos éssers humans en permanent lluita, un a la seva terra natal i d’altra banda els capritxos, les insolències d’un productor instal·lat a Los Angeles, productor que no es refia molt a l’hora de finançar tan agosarat projecte cinematogràfic. Dos històries, dos diferents que l’autor traça amb habilitat literària, sentit oportú, transversal que guia en tot moment al lector que ha volgut interessar-se pel llibre. ‘Ausiàs és una idea que des de feia temps volava per l’interior de Bernat Joan. Ara ha trobat que era el moment perfecte per dur el tema de la teoria a la pràctica, a la realitat ferma de la publicació. Fa una calor cruel, devastadora, malgrat tot s’ha de llegir obligatòriament ‘Aussiàs’.
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