Que 5.851 días no son nada

¿Dónde estabas tú el 11 de julio de 2010? Se nos metió tan adentro de la psique aquel chupinazo de Iniesta que lo seguimos teniendo igual de fresco. Cómo se va a secar aquel momentazo, si pasamos el dedo todavía mancha, y el gustito que da, además. Las trampas de la memoria. Las vuelve a explorar Christopher Nolan en su recién estrenada versión de ‘La Odisea’. Pero no nos desviemos del asunto. Pensamos que la primera estrella de la Selección se bordó ayer. Es falso, claro. Pero es que mucho más falso de lo que pensamos.

La Primavera Árabe ni siquiera había comenzado. El Brexit apenas era un sueño húmedo en las mentes más calenturientas y casposas del Reino Unido. Donald Trump era un ultrarrico más y solo era presidente en ‘Los Simpson’, serie profética donde las haya. Ucrania y Rusia todavía se podían tomar algún que otro vino juntas. Hasta Osama bin Laden seguía vivito y coleando, aunque no por mucho tiempo. Juan Carlos todavía ocupaba el trono, pensando que sus notorios desmanes no le pasarían factura. Él también se equivocaba.

Instagram ni siquiera había nacido. ¿Cómo fardaba entonces la gente de vacaciones en las Pitiusas? Tampoco las plataformas de streaming, ni TikTok, ni las criptomonedas. Fukushima aún era un lugar anónimo de Japón. Y los científicos seguían buscando el bosón de Higgs, igual que ansiaban capturar la primera imagen real de un agujero negro.

La inteligencia artificial solo era una distopía más, café para muy cafeteros o para lectores de Asimov, igual que la posibilidad de una pandemia. Nos hemos acostumbrado a que la realidad supere a la ficción. Por no hablar del obituario acumulado: Nelson Mandela, Fidel Castro, Mijaíl Gorbachov, Steve Jobs, Stephen Hawking, David Bowie, Amy Winehouse, Sean Connery, Maradona, Cruyff, Pelé... España disputará mañana la segunda final de su historia en una Copa del Mundo de fútbol. Habrán pasado 5.851 días desde la primera. ¿Dónde estabas tú el 19 de julio de 2026?