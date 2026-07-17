La salud mental no puede esperar

Hablar de salud mental es hablar de personas. De pacientes que luchan cada día contra una enfermedad, de familias que sostienen como pueden situaciones muy difíciles y de profesionales que intentan ofrecer la mejor atención en condiciones cada vez más complicadas.

En Ibiza y Formentera llevamos demasiado tiempo viendo cómo se deteriora nuestra sanidad pública. Las listas de espera aumentan, las Urgencias continúan soportando una enorme presión y cada vez resulta más difícil atraer y mantener profesionales sanitarios. La crisis de la vivienda no es ajena a esta realidad. Mientras otras administraciones reclaman medidas para facilitar el acceso a un alquiler asequible, tanto el Govern balear de Marga Prohens como los ayuntamientos gobernados por el PP en Ibiza han rechazado aplicar la declaración de zona tensionada, una herramienta que podría contribuir a limitar el precio de los alquileres y favorecer la estabilidad de trabajadores esenciales, entre ellos los sanitarios.

Pero si hay un servicio que refleja con especial crudeza esta situación es la Unidad de Salud Mental de las Pitiusas. En mayo trascendió que siete psiquiatras estaban de baja simultáneamente, una circunstancia que los propios profesionales calificaron de insostenible y que motivó un escrito de denuncia dirigido a diferentes órganos de la Administración sanitaria. Aunque la cifra ha variado desde entonces, la realidad es que el servicio continúa arrastrando bajas médicas, problemas organizativos y una gran incertidumbre, con consecuencias directas para la atención que reciben los pacientes.

La pregunta es inevitable: ¿alguien se ha puesto realmente en la piel de los pacientes? Porque detrás de cada cita aplazada hay una persona con ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia u otra enfermedad mental que necesita continuidad asistencial. Hay familias pendientes de una llamada. Hay medicaciones que requieren seguimiento, tratamientos que deben ajustarse y recaídas que podrían prevenirse con una atención adecuada. Cuando ese seguimiento falla, el riesgo de empeoramiento aumenta y, con él, la posibilidad de ingresos hospitalarios que quizá podrían haberse evitado.

La salud mental no puede gestionarse a golpe de fotografías institucionales o anuncios. Los pacientes no necesitan titulares; necesitan respuestas. Necesitan profesionales suficientes, estabilidad en los equipos y una planificación que garantice una atención digna.

La política sanitaria debe medirse por la calidad de la atención que reciben las personas, no por el número de ruedas de prensa. Gobernar también significa anticiparse a los problemas, escuchar a los profesionales y actuar antes de que una crisis termine afectando a quienes más necesitan el sistema público.

Porque cuando falla la salud mental, no estamos hablando de cifras. Estamos hablando de vidas. Y esas vidas no pueden seguir esperando.