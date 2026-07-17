Opinión
Menjar-se els rics
Dies passats en aquest diari hi havia un article molt punyent de Cristina Amanda Tur sobre l’experiència de sa mare a les gandules i para-sols de Cala Tarida. Potser, més que experiència, hauria de dir “no experiència”, perquè no n’hi varen llogar, estaven totes reservades pels clients dels beach clubs. I citava altres casos a la Bassa, i altres llocs on s’ha privatitzat l’espai públic fins al punt de fer fora els eivissencs, que són tractats com una nosa. Tothom hi pot afegir la seua història personal. Com deia un conegut meu “no veis que anant a sa platja només feis que molestar es senyors”. Tot això són, s’ha de recordar i tenir-ho present, concessions públiques, negocis que operen sobre un espai públic. Si les administracions són incapaces de regular i sobretot de fer complir les seues pròpies regulacions en l’espai públic, la solució és òbvia: eliminar les concessions: fora quioscs, fora bars i restaurants, fora hamaques, fora para-sols, fora terrasses. Fora tot! Qui vulgui anar a la platja que s’emporti una cantimplora, un entrepà i un para-sol de casa. “Less is more” que deia Mies van der Rohe.
També resulta que enmig d’una crisi social que fa feredat, amb gent vivint en xaboles aquí i allà, amb els lloguers disparats i amb els serveis públics sanitaris, educatius i de seguretat col·lapsats, amb dificultats per cobrir molts llocs de treball, etc., el debat és si i com s’ha d’ampliar l’aeroport. Ampliar l’aeroport cobrint el torrent de sa Font i creixent cap es Codolar per fer un pàrquing de jets privats. Ep, que no ho heu entès bé, que serà ampliar l’aeroport, però no per portar més passatgers, és per tenir-lo més gros. Clar que sí!
I una altra iniciativa del Govern Balear, permetre construir en rústic per fer front a la crisi de l’habitatge, també és xocant. Amb la d’anys que fa que no ens mamam el ditet, no conec ningú que es cregui que construir en rústic té res a veure amb la possible solució a la manca d’habitatge a les Illes Balears.
“Menjar-se els rics (Eat the Rich)” és un lema de l’esquerra radical americana, un lema clàssic anticapitalista de rel anarquista. Però ve de més enrere, els anys de Margaret Thatcher al Regne Unit, que va emprendre una campanya de privatitzacions, retallades de serveis públics i lluita contra els sindicats, el lema es va convertir en un dels eslògans de les bandes punk que cantaven “Eat the Rich” dins les seves cançons de protesta contra els tories. Segurament la versió més coneguda no és d’una banda de punk, sinó més aviat de heavy metal, Motörhead, que va escriure i tocar la cançó per a la pel·lícula “Eat the Rich” dirigida per Peter Richardson el 1987. La pel·lícula es burlava sense mirament de la voracitat de les elits i l’alta societat del temps de Tatcher. I la cançó no es pot dir que no fos clara: “Som-hi, nena, menja’t els rics / Fot-li un mos al fill de puta / No la caguis, no em vinguis amb romanços / Som-hi, nena, i menja’t els rics / Som-hi, nena, i menja’t els rics” diu la tercera estrofa.
Ja veuen, radicals americans, punks i metalls anglesos... però la frase original s’atribueix al filòsof Jean-Jacques Rousseau fa més de 200 anys. Ara bé, resulta que li varen atribuir, però no està en cap dels seus escrits. En els moments més crítics de la Revolució Francesa la gent de París s’estava morint de fam mentre els rics especulaven amb el blat. Aleshores, el polític radical Pierre Gaspard Chaumette va utilitzar l’autoritat moral de Rousseau (mort 11 anys abans) i va exclamar: “Rousseau també formava part del poble, i deia: ‘Quan el poble no tingui res més per menjar, es menjarà el ric’”.
Els que demanen menjar-se els rics ho fan com a resposta a una indignació i ressentiment creixents. Hi ha moltíssima gent atrapada en un cercle infernal al que no veuen sortida: males feines i dificultat per arribar a final de mes – congestió i col·lapse dels serveis públics – preu de l’habitatge desbocat – corrupció, etc. Hi ha molta gent que pensa que el sistema no dona servei ni sortida a les necessitats de la població. Però és obvi que la indignació i el ressentiment, legítims, molt legítims, són males bases per poder fer una bona política. És veritat, “menjar-se els rics” és una forma de populisme, però és responsabilitat dels no populistes no deixar la porta oberta. Rana Foroohar exposava dies passats al Financial Times diversos casos que li feien pensar que als Estats Units ja poden haver arribat al moment crític (atacs, assassinats, incendis, sabotatges, etc.). Compte, perquè a Europa i a la resta del món sol acabar passant el mateix, però més tard.
En fi, l’antropofàgia és immoral i il·legal. Menjar-se uns als altres no només està lleig, no està permès, s’ha d’entendre com una metàfora d’algun malestar. Ara bé, des del punt de vista gastronòmic, ves a saber quina carn seria més valorada i tendria més demanda, però el gran Arguiñano sempre diu “rico, rico y con fundamento”.
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