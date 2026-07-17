Este jueves fue el cumple de mi madre. 59 años vividos. Ni muy mayor, ni muy joven ya. Esa edad en la que tus hijos aún no te acompañan al médico, pero te insisten cada pocos meses para que vayas a hacerte las revisiones que tocan. En una edad donde cada día cuesta más trabajar, pero ya está la jubilación a la vuelta de la esquina. Una edad donde pides ser abuelo/a (de forma muy insistente...).

Hay días donde mi madre se siente más joven que nunca y otros que le pesan más. Si algo está claro es que todavía me podría ganar en un pulso, que sigue haciendo gimnasia con Gabi Fastner (lleva mínimo una década insistiendo para que también siga sus ejercicios) y que tiene más ganas de vivir que mucha gente a la que le dobla la edad.

Aunque le canse la estupidez de ‘los iluminados’ con los que comparte isla, le moleste que la gente vaya por la calle medio desnuda y haga cosas que nunca haría en su ciudad natal, a veces también es positiva. Se ríe a carcajadas con sus propios chistes, o con su mejor amiga por cualquier ocurrencia de mujer casada, o cuando mi padre se empana con sus sudokus.

Desgraciadamente, no todo el mundo tiene la suerte de tener una madre decente y mucho menos una madre tan buena como la mía. Alguien que quiere que sus hijos salgan adelante y que se sacrifica por ellos. Gracias a mi madre sé que existe el amor incondicional. Si me parece bien o no, ya es otra cosa. Mi madre me ha apoyado en todas mis decisiones en la vida, aunque me las discutiera más o menos. He tenido el enorme privilegio de saber que tendría su apoyo el día que me hiciera falta.

Desde el momento en el que entré a trabajar en Diario de Ibiza, mi madre ha sido la persona que más se ha leído mis artículos, la que más crítica ha sido con ellos y la que más orgullosa ha estado de mí. Todos los conocidos del pueblo son plenamente conscientes de mi situación laboral.

Por todo, agradezco mucho poder irme a cenar con ella para celebrar su llegada al mundo. Feliz cumple, mam. Te quiero mucho.