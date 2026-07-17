Cuando una amiga se va

«Bon dia, sa mamà ens ha deixat fa un ratet. Simplement ha deixat de respirar, sense fer remor». Me lo decía David, uno de sus hijos. Ahora, busco palabras y no las encuentro. Posiblemente, porque ni a ella ni a mí nos gustan los adioses. Y porque no querría escribir lo que escribo. Sabíamos que nos iba a dejar, pero ha resistido varios días sin beber ni siquiera agua porque tenía un corazón fuerte, un corazón grande.

Ana Arabí hacía honor a la antiquísima saga de su apellido ibicenco. Ana era mi mejor amiga, más que una hermana. La persona más abierta, acogedora y generosa que he conocido. Siempre con las puertas abiertas. No olvidaré los encuentros, las comidas que eran comunes, frecuentes, de más de veinte personas. Alguien llegaba siempre tarde, sin avisar y era bien recibido. ¿Qué importaba improvisar dos o tres platos?

Ana era como el centro de un mundo que daba vueltas a su alrededor. Nadie esperaba que se fuera ¡Maldito azar! Las últimas palabras que me dijo, cuando ya estaba muy mal, cuando sabía que se iba, fueron para felicitarme, para desearme que pasara un buen día porque yo cumplía 81 años.

Ana se ha ido y nos sentimos huérfanos quienes la conocimos, con un vacío que difícilmente podremos llenar. Algo nuestro se ha ido con ella y algo muy suyo nos ha dejado. Se ha ido rodeada de amor. Tal vez ya no oía las músicas ibicencas que tanto la emocionaban, el tambor, la flauta y las castañuelas de cuando bailaba de payesa no solo en Ibiza sino en las salidas que hacían al extranjero.

Querida Ana, queridísima Ana. No sé si nos volveremos a ver. Yo no soy creyente, pero quiero creer para volver a verte.