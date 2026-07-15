Allá por finales de mayo o principios de junio, dependiendo de cómo venga el tiempo, los rebaños de ovejas parten del sur de España en dirección al norte, escapando del calor y buscando pastos verdes que se les niegan en las calurosas tierras extremeñas, manchegas y andaluzas. Esta práctica ancestral, podríamos decir, está siendo mantenida por un puñado de románticos que ven en ella una manera de ser fiel a la esencia del pastoreo y de la vida en el campo.

Antes de seguir, conviene hacer una aclaración: la trashumancia no es nomadismo. La palabra trashumancia proviene del latín (transhumus) y se compone de dos raíces lingüísticas que describen perfectamente la acción de cambiar de tierra: del prefijo trans (más allá) y de humus (tierra-suelo). La trashumancia no consiste en vagar, sino en recorrer caminos heredados, pero las cañadas, los cordeles y las veredas se quedan sin rebaños. La trashumancia ha formado parte del paisaje de la península ibérica durante siglos. Hoy, sin embargo, parece más un recuerdo que una realidad, dejándonos imágenes que pertenecen a otro tiempo.

Con el cese de esta actividad se pierden muchas cosas, no solo estampas bucólicas de rebaños atravesando pueblos, o la Gran Vía madrileña de manera anecdótica. Se pierde identidad, se pierde paisaje, tradición, calidad, historia y se pierde un legado que significó mucho para España. Durante siglos, las antiguas autopistas fueron las cañadas reales, cordeles y veredas que atravesaban el territorio. Eran auténticas arterias ganaderas que permitían el movimiento de miles de animales. Hoy, muchas de ellas siguen existiendo sobre el papel, pero en la práctica han quedado interrumpidas, estrechadas o rodeadas por carreteras, urbanizaciones e infraestructuras. El resultado es paradójico: nunca ha sido tan fácil desplazarse para las personas y nunca ha sido tan difícil hacerlo para los rebaños.

Vivimos en una sociedad en movimiento permanente. Viajamos por trabajo, por ocio o, simplemente, por costumbre. Cruzamos países en pocas horas, cambiamos de ciudad varias veces a lo largo de la vida y consideramos la movilidad un signo de progreso. Sin embargo, mientras los seres humanos multiplican sus desplazamientos, los animales han sido condenados a la inmovilidad de la granja o la parcela. Allí donde antes había caminos abiertos para el ganado, ahora hay obstáculos. Los animales han dejado de trashumar y lo hacen las personas, dirigiéndose a la costa en busca de los ansiados trabajos de temporada ligados al turismo.

No se trata de una cuestión económica. De hecho, desde un punto de vista productivo y de rentabilidad, la trashumancia no puede competir con la ganadería intensiva estabulada. Resulta más sencillo y más rentable transportar alimento hasta donde están los animales que desplazar miles de cabezas de ganado durante semanas. La lógica económica contemporánea favorece la concentración, la rapidez y la reducción de costes. Al margen de que no se encuentran trabajadores que estén dispuestos a mudarse a las montañas cuatro o cinco meses al año.

La trashumancia pertenece a otra lógica: la de adaptarse al territorio y al clima en lugar de adaptar el territorio y el clima a nuestras necesidades. Precisamente por eso, su progresiva desaparición tiene un significado que va más allá de la ganadería. Representa el triunfo de una determinada forma de entender el espacio. Los antiguos caminos ganaderos expresaban una relación con el territorio basada en el tránsito, en la coexistencia y en el respeto a ritmos marcados por la naturaleza. El paisaje no era un obstáculo que hubiera que dominar, sino una realidad con la que era necesario dialogar y entenderse.

Quizá la pérdida de la trashumancia nos resulte indiferente porque hemos dejado de percibir el valor de ciertas lentitudes. Todo debe ocurrir rápido: la producción, el transporte y el consumo. Un rebaño que tarda días en recorrer una distancia que un camión cubre en pocas horas parece una anomalía. Sin embargo, esa lentitud también encierra una forma distinta de habitar el mundo, menos obsesionada por la eficacia inmediata y más sana.

No creo que la trashumancia vaya a recuperar el lugar que tuvo en el pasado. Las condiciones económicas y sociales han cambiado demasiado. Pero su desaparición invita a una reflexión. Mientras celebramos nuestra capacidad para movernos cada vez más lejos y más deprisa, hemos olvidado que existieron otros desplazamientos, más lentos y acompasados, que durante siglos modelaron el territorio. Los caminos siguen ahí, aunque muchos apenas se distingan ya sobre el terreno. Lo que falta son los rebaños que los recorrían y, quizá también, la sensibilidad necesaria para comprender lo que significaban.