La mano de Dios

Titular recurrente en un día como hoy, 15 de julio, después de entonar ayer el «pobre de mí». Sea porque se han acabado las fiestas de San Fermín o porque Francia nos ha echado del mundial de futbol. Todo en vísperas de ese Inglaterra-Argentina (decretado por el señor Infantino, la FIFA, la mano alargada de Trump y la voluntad de dos trencillas franceses, tiene guasa, de ignorancia calculada). Entenderán que estoy escribiendo esto un martes 14 de julio sin saber el resultado del España-Francia en Dallas, que a buen seguro no estará exento de polémica. A menos que “san Merino” venga a última hora a resolver nuestras diferencias con los vecinos del norte, como ya hizo con los vecinos del oeste. Mientras, estamos a la espera de un “Maradona” con parcela en el cielo de Buenos Aires que resuelva el conflicto de las “Malvinas” del siglo XXI en un campo de futbol, que viene adulterado por “exigencias del guion” (¿se imaginan el márquetin de un Noruega-Egipto, frente al morbo de esa “mano de Dios”?). Pues ahí tienen la respuesta.

Todo esto para llegar al núcleo de lo que les quería contar. Los partidos del mundial sirven para que los colectivos de esta torre de Babel de la Formentera en temporada se reúnan en los bares con pantallas gigantes de las de más de 62 pulgadas y mantengan cierto decoro en sus expresiones de jolgorio o frustración por las decisiones arbitrales, que no serían las mismas entremezclados con la masa en un campo de futbol (a las pruebas me remito, diría monseñor Argüello). También para que se reúnan los “paisanos” y cambien el fondo de la cuestión. Si en aquellos días de la liga o la Champions desde el otoño a la primavera, léase Semana Santa, todo gira en torno al resultado de la temporada y los “litros en tu casa”. Ahora la cuestión es recabar opiniones sobre si hay o no más gente en la isla. Refiriéndose a los turistas de pago, porque de los residentes tenemos las mismas caras o menos (huyen de las aglomeraciones y de la carretera los que pueden). Los trabajadores externos, los que caben, ni uno más. Y ahí las opiniones difieren. ¿Hay o no hay más gente? Pregunta clara y concisa que no admite interpretaciones a no ser que la procesión vaya por barrios y cada uno la interprete en función de las cuentas de resultados. Los de la Mola medimos la respuesta en función de las aglomeraciones en los días de feria. ¿Han abierto el parquin de arriba? Ahí tienes la respuesta.