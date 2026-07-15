El gran ejemplo de un taxista de Ibiza

Un taxista de Ibiza que vio cómo un hombre agredía a su pareja en el asiento de atrás reaccionó como todos deberíamos ante la violencia machista: paró el coche, pidió ayuda al personal de la discoteca donde les había recogido y esperó a que llegara la Guardia Civil. Además, testificó en el juicio contra el agresor y su declaración fue determinante para condenarle. Como es frecuente, la víctima negó los hechos y no quiso denunciar al hombre, y también rechazó entrar al centro médico al que la llevaron los agentes. Es un comportamiento muy común entre las mujeres que sufren malos tratos por parte de sus parejas: el miedo al agresor, su dependencia emocional y/o económica, la negativa a afrontar una situación humillante y de la que se culpabilizan ellas mismas; en suma, la destrucción psicológica que provoca estar sometida a malos tratos de la persona a la que quieres y que se supone te tendría que tratar bien, son circunstancias que aumentan la vulnerabilidad de estas víctimas y la impunidad de sus agresores. Por este motivo la violencia de género es un delito que se persigue de oficio, a pesar de que la mujer no quiera denunciar: los policías o guardias civiles que intervienen en un caso tienen la obligación de hacerlo. De la misma forma, la implicación del entorno es decisiva. Este taxista ibicenco es un gran ejemplo de cómo hay que actuar ante la violencia machista, que suele ocurrir en la intimidad de un hogar convertido en infierno, con la víctima aislada y aterrorizada por su verdugo. La mujer y el hombre negaron los hechos, pero el testimonio del taxista fue suficiente para acreditarlos ante la Audiencia Provincial, que le ha impuesto una pena de seis meses de cárcel. El tribunal recuerda que aunque la víctima se niegue a denunciar o a ser atendida por sus lesiones, si hay un testigo del ataque con una declaración consistente basta para sustentar la condena. La violencia de género es un problema estructural que nos debe movilizar a todos, pues en cualquier momento podemos ser ese taxista, esa persona que marca el punto de inflexión: la que frena al agresor, acaba con su impunidad y da a la víctima el mensaje de que no está sola y puede buscar ayuda.