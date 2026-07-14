Y seguimos con el descontrol

En Cala Llonga y en s’Arenal Petit de Portinatx, este energúmeno que firma tuvo que explicar a sendos turistas que el agua que borbotea tan cerca de la orilla proviene de canalizaciones instaladas por las autoridades para remover el agua e impedir que se acumule esa maleducada alga que se empeña en reproducirse cuando el agua alcanza cierta temperatura. Y que pese a que es inocua e inodora, aleja a los bañistas.

Siguiendo con las anécdotas del verano, un amigo con barco (qué maravilla tener uno, encima un trozo de pan) me comenta que tuvo que llamar la atención en varias ocasiones al patrón de una lancha de alquiler que tenía la música a todo volumen. Algo habitual, una desgracia que cuatro desgraciados replican cada día en cada cala de la isla (¡ups, ya no pueden ser sólo cuatro cretinos!).

En Formentera, paraíso que todavía guarda rincones sin masificar, me topé con una enorme cantidad de residuos amontonados en una de las playas del Parque Natural, ese parque que no es parque y que parece uno de atracciones. Menos mal que llegó un operario del Consell, diligente y educado, compatriota de los muchos desesperados que llegan en patera, para retirar en bolsas de gran tamaño la mierda que generamos los del primer mundo, donde muchos no les quieren porque les pueden quitar el trabajo; ¡a ver cuántos se ponen a retirar mierda!

Son apenas tres de los miles de ejemplos de incivismo que se producen a diario; como tirar una colilla al suelo, el deporte nacional que sólo se practica en la calle (¿por qué no las tiran en su casa?), o tocar el claxon o conducir un coche o una moto a escape libre en la jeta de los policías locales de Vila, sin que nada les pase.

Todos bajo un denominador común: la falta de información pero, sobre todo, de control y de trabajo sancionador. No se explica a los turistas qué deben o no hacer, si existe un Parque Natural o las medidas que se implementan para preservar el entorno. Y aunque el verano, menos mal, dure apenas seis meses y muchos tengan que exprimir cada minuto para llenar sus bolsillos, también hay que educar a estos emprendedores de lo suyo y, en el caso de que persistan en su egoísmo, golpearles duro donde más les duele: en la cuenta de resultados.