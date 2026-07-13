¡Damas y caballeros! ¡No se lo pierdan! ¡Pasen y vean! ¡El espectáculo más dantesco del turismo nacional! ¡Un show que no podrán olvidar! ¡La auténtica hogueras de las vanidades! ¿Pensaban que ya lo habían visto todo? ¡Ilusos! ¡Esta isla nunca se agota! ¡Pasen y vean! ¡El circo de Ibiza!

En la primera pista... ¡Los mayores equilibristas del universo! Observen cómo son capaces de poner su mejor sonrisa sirviendo caviar durante ocho horas después de dormir en una tienda de campaña y haberse duchado en el gimnasio. ¡Increíble!

¿Quieren más? Agárrense porque vienen curvas. En la arena de la segunda pista, tres números simultáneos. No sabrán a dónde dirigir la vista. ¿La familia con dos sueldos, dos hijos y que no llega a fin de mes porque el casero no hace más que subirles el alquiler? ¿El trabajador de temporada que se deja más la mitad de su sueldo para pagar la habitación que comparte con otro compañero? ¿El profesor al que en mayo echan de su piso y tiene que llegar a fin de curso durmiendo hecho un cuatro en el asiento trasero de su coche? Al fondo, si se fijan, intentando hacer como que la cosa no va con ellos podrán ver a las fieras más voraces de la isla: propietarios de viviendas que chupan la sangre a sus inquilinos.

¿No les van los dramas? ¿Prefieren las historias de terror? ¡No se preocupen! Detrás de la cortina, golpeándose la cabeza contra los barrotes y con camisas de fuerza podrán ver a las víctimas de las fiestas ilegales. ¿Borrachos y drogados? Jajajaja... ¡Ya les gustaría! Personas de a pie que perdieron la cordura tras soportar, noches y noches, música a volumen infernal, el camino de casa cerrado, influencers presumiendo de fiesta ilegal... Lo intentaron. Confiaron en las autoridades. Se dejaron las yemas de los dedos llamando a la policía... Para nada. Así acabarán el verano. Una lastimita, pero... ¡Esto es Ibiza! ¿Qué esperaban? ¿Llevar una vida normal en la isla de la fiesta? ¡Que se muden a Cuenca si quieren paz! ¿No?

Y ya, sólo para los que amen las emociones fuertes, la última pista. Diseñada por las mentes mas sádicas y truculentas. Una distopía tan real que les crujirán las meninges. Un macroaeropuerto que no traerá a más gente. Villas tropicales que no consumen agua. Miles de personas bailando en una playa sin destrozar ni un grano de arena... ¿Se lo creyeron? ¿No ven que a todos no deja de crecerles la nariz? ¡Que siga el circo! Tititiriti... tititititití...