Aena y la erótica del poder

Muy probablemente el lector recuerde cuando se armó la marimorena con el proyecto de construcción del dique de es Botafoc, que generó un tremendo rechazo entre la sociedad ibicenca. La Autoridad Portuaria reaccionó con la habitual campaña de blanqueo, conjugando las bondades que traería aquella infraestructura y asegurando que únicamente se acometía por necesidades de seguridad y no para incrementar el tráfico de pasajeros y mercancías. También se habló de pantalanes flotantes y de un intervencionismo urbanístico mínimo.

A las explicaciones dadas por el organismo público siguieron las preceptivas genuflexiones por parte de las autoridades ibicencas, que bendijeron la intervención, dado que no existían tales intenciones de convertir es Botafoc en un macrodique, sino en la infraestructura mínima e imprescindible para atender a los pasajeros con comodidad y eficacia.

Sin embargo, no existe detector de mentiras más infalible que el paso del tiempo. Hoy tenemos aquel dique sencillito transformado en una megaterminal que, además de las líneas regulares de ferri que enlazan con la península y Mallorca, recibe más cruceros que el puerto de Palma. De ellos descienden miles y miles de pasajeros, que colapsan la zona y la envuelven en un caos absoluto, que en ocasiones se extiende al resto de la ciudad.

También se han construido pantalanes fijos y una gran estación marítima que nada tiene que ver con esas intervenciones etéreas que se nos prometieron al principio. Imagino que los políticos ibicencos que aceptaron es Botafoc tras creerse a pies juntillas el cúmulo de falsedades de la Autoridad Portuaria, hoy siguen durmiendo tranquilos por las noches y hasta se sienten satisfechos por su servicio público. Buena parte de los oriundos, por cierto, no nos las tragamos en ningún momento.

Es lo mismo que cuando se produjo el rechazo frontal a que el edificio de es Martell se convirtiera en un centro comercial y el proyecto fue paralizado. Ahora, la empresa privada que gestiona los muelles para megayates, a la chita callando, ha ido haciendo obras y reformas hasta anunciar que por fin abrirá cuatro locales comerciales en dicho emplazamiento. La Autoridad Portuaria acabará consiguiendo que todo el perímetro de la bahía quede convertido en un gran bulevar de tiendas pijas y restaurantes de lujo, para seguir ordeñando la ubre ibicenca como si no hubiera un mañana.

Para tratar de entender esta insólita mansedumbre inherente al gobernante ibicenco, capaz de comulgar con ruedas de molino del más desmesurado diámetro, únicamente se me ocurre recurrir a ese término denominado “erótica del poder”, que describe la fascinación, atracción e incluso excitación que generan el estatus, el éxito y la autoridad. Es como si los poderosos, exclusivamente por el cargo que ostentan, desprendiesen un sex appeal insoslayable, aunque sean calvos y luzcan panza cervecera.

Se ve que el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, a pesar de no ser físicamente un adonis ni un jovencito que irradie testosterona, exuda una erótica que ha seducido por completo a los políticos que se reunieron con él. Tras asegurarles que la macroampliación de 230 millones de euros no supondrá un incremento de pasajeros porque no afecta a las pistas –como si la operativa de un aeropuerto sólo dependiera de eso–, se lo han creído a pies juntillas.

O sea, que aquello que se decía en los documentos de licitación de que el proyecto “permitirá ampliar las infraestructuras del aeropuerto para aumentar sustancialmente su capacidad por encima de los 9 millones de pasajeros anuales que registra actualmente”, era un espejismo, una ilusión provocada por los calores estivales que nos azotan y nos nublan la mente estos días. Y que prácticamente doblar las puertas de embarque, incrementar las zonas vip y crear nuevas áreas comerciales no persigue incrementar el tráfico aéreo y, por tanto, el beneficio de Aena, sino mejorar la seguridad y adaptar la infraestructura a cambios de normativa. Las 112.000 plazas más que las aerolíneas ofertan este año, tras los 9 millones alcanzados el año pasado, tampoco son una pista de por dónde va Aena.

Además de los representantes políticos, a la reunión asistieron también las patronales, los sindicatos, el Colegio de Ingenieros y la organización ecologista IbizaPreservation, que siempre es invitada a esta clase de merendolas para contribuir a la operación de blanqueo. ¿Por qué será que nunca llaman al GEN o a Amics de la Terra?

El presidente del Consell, Vicent Marí, uno de los más críticos con las intenciones de Aena, declaró que ya no está preocupado por el asunto. Si Aena ha dicho que van a ser buenos, los ibicencos ya podemos quedarnos en paz. ¿Aprovecharía el encuentro el presidente del Consell para pedir explicaciones por la saturación de anuncios de discotecas en la terminal que tanto ha criticado en el pasado? Desde luego, en la prensa, que ha informado al detalle de la reunión, no ha aparecido una sola línea al respecto. La vida, como decía el bolero, es puro teatro.

@xescuprats